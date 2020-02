Burgdorf

Auf dem Peiner Weg in Burgdorf hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet, an dem ein Linienbus des Verkehrsunternehmens Regiobus beteiligt war. Der Busfahrer war um 10 Uhr auf dem Peiner Weg in Richtung Ostlandring unterwegs, als er auf Höhe des Raabewegs die von rechts kommende – und damit vorfahrtberechtigte – Fahrerin eines grauen Mercedes B-Klasse übersah. Obwohl der Busfahrer noch auszuweichen versuchte, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurden laut Polizei bei dem Zusammenprall weder die beiden Fahrer noch die Fahrgäste im Bus. Allerdings wurden sowohl der Bus als das Auto beschädigt.

Von Anette Wulf-Dettmer