Burgdorf

Der Linken-Ratsherr Michael Fleischmann hat seine Forderung, mehr Sozialwohnungen in der Stadt Burgdorf zu schaffen, jetzt mit einem Antrag an den Ratsausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen untermauert. „Die Stadt soll nur noch Grundstücke an Investoren geben, die sich vertraglich verpflichten, mindestens 25 Prozent Sozialwohnungen zu bauen“, erklärt Fleischmann. Viele Kommunen hätten mit solch einer Regelung gute Erfahrungen gemacht. Er plädiert in seinem Antrag dafür, die Verpflichtung zunächst auf fünf Jahre zu befristen und danach zu überprüfen, ob sie weiterhin notwendig ist.

Der Burgdorfer Rat hat sich in der Vergangenheit bereits für diesen 25-prozentigen Anteil ausgesprochen. „Trotzdem entstehen in der Kernstadt in Neubaugebieten kaum mehr als zehn Prozent Sozialwohnungen“, kritisiert Fleischmann. In den Dörfern würden Neubaugebiete in der Regel ohne entwickelt.

Investoren sollen Flächen nur in Erbpacht erhalten

Um den Sozialstatus der Wohnungen dauerhaft zu sichern, sollen nach Ansicht Fleischmanns die Baugrundstücke nur in Erbpacht vergeben werden. Das Grundstück bleibe damit im Eigentum der Stadt, die so die Kontrolle behalte. Erbpacht für private Ein- und Zweifamilienhäuser schließt der Ratsherr hingegen aus: „Sie sind von dieser Regelung ausdrücklich ausgenommen.“

Von Anette Wulf-Dettmer