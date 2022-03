Burgdorf

Lufthygiene-Panne an der Grundschule Burgdorf: Seit annähernd sechs Wochen sind dort die von der Stadt beschafften mobilen Luftfiltergeräte, die Schülerinnen, Schüler und deren Lehrkräfte vor dem Coronavirus schützen sollen, ungenutzt und originalverpackt einem Lagerraum abgestellt. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag, 29. März 2022, auf Anfrage eingeräumt.

Grundschule: Viele Lehrer sind krank

Ein Mitarbeiter der Schule hatte auf den Missstand aufmerksam gemacht. Derweil leidet die Schule nach Darstellung der Stadt vom Montag unter zahlreichen Corona-Fällen, sodass die offene Ganztagsbetreuung aktuell auf den Notbetreuungsmodus umgestellt ist und drei Klassen wegen des hohen Krankenstands der Lehrkräfte zum sogenannten Distanzlernen gezwungen sind. Unlängst erreichte die Inzidenz in der Stadt noch einen Wert von annähernd 2000. Am Dienstag lag der Wert laut Gesundheitsamt immerhin noch bei 1545,2 in Burgdorf. Aktuell sind 1070 Burgdorfer infiziert.

Mobile Luftfilter in der Grundschule: Morgens noch originalverpackt im Lagerraum, nachmittags dann ins Klassenzimmer geschoben. Quelle: Privat

Als Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) infolge der Anfrage dieser Zeitung von dem Vorgang erfuhr, habe er umgehend den Hausmeisterpool der Gebäudewirtschaftsabteilung in Marsch gesetzt und dafür gesorgt, dass die Geräte ausgepackt und aufgestellt werden, teilte Stadtsprecherin Alexandra Veith mit. Noch am Nachmittag standen die ersten Geräte in den Klassenzimmern, berichteten Lehrkräfte.

Schule behilft sich mit dem Lüften

Die Lieferung der Geräte sei erfolgt, als in der Schule wegen des hohen Krankenstands nur wenige Lehrer zur Verfügung gestanden hätten, ließ die Stadt wissen. Daher habe die Gebäudewirtschaftsabteilung die Verteilung der Geräte auf die Klassenzimmer zunächst zurückgestellt. Die Schule habe sich damit beholfen, weiter die Fenster aufzureißen und zu lüften.

Laut Stadtverwaltung handelt es sich dabei um einen Einzelfall: „In allen anderen Schulen und Kindertagesstätten wurden die Geräte unmittelbar nach der Anlieferung verteilt und in Betrieb gesetzt.“ Wo es Verlängerungskabel gebraucht habe, weil Steckdosen fehlten, seien diese kurzfristig besorgt worden, versicherte Veith.