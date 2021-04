Burgdorf

Von der Burgdorfer CDU ist man in den vergangenen Jahren einiges an Absonderlichkeiten gewohnt, vor allem den Umgang mit Leuten in den eigenen Reihen betreffend. Regelmäßig kehren gestandene Christdemokraten der Partei im Streit den Rücken. Frauen haben es besonders schwer, sobald sie mehr wollen, als Basare auf die Beine zu stellen. Als etwa die Frauen Union die streitbare Bettina Thorndyke zu ihrer Vorsitzenden wählte, durfte diese das Amt nicht antreten, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Wahl der CDU nicht angehörte und die Partei ihr auf Betreiben des damaligen Parteichefs Barthold Plaß später die Aufnahme verweigerte. Derweil empfing die CDU den ehemaligen FDP-Vorsitzenden Armin Pollehn mit offenen Armen, wählte ihn schnurstracks zum CDU-Vorsitzenden und schickte ihn dann als eigenen Kandidaten in den Bürgermeisterwahlkampf. Der Ausgang ist bekannt.

Niemand wird unbeschadet bleiben

Der Umgang mit dem amtierenden Vorsitzenden im Wahljahr 2021 erreicht freilich eine neue Qualität. Nachdem sie ihn vor nicht einmal zwei Jahren mit 97,5 Prozent der Stimmen wählten, wollen einige CDU-Mitglieder Oliver Sieke jetzt schon wieder in die Wüste schicken. Und das unmittelbar vor Beginn des Wahlkampfes um die Mandate in den Ortsräten, im Rat der Stadt und in der Regionsversammlung. Statt sich für die Auseinandersetzung mit den politischen Mitbewerbern zu rüsten, streitet die Partei zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt über ihr Personal. Und das ohne Rücksicht auf Verluste.

Die wird es zweifellos geben: Weder Sieke, sollte er seine Abwahl noch abwenden können, noch dessen Gegner, sollten sie ihn aus dem Amt drängen, kommen unbeschadet aus der Sache heraus. Sieke, weil er als angeblich sozial inkompetent öffentlich angezählt worden ist. Zschoch, Pollehn und Co., weil ihnen ab sofort das Etikett von illoyalen Königsmördern anhaftet.

Schließlich nimmt die CDU Schaden. Wer vertraut schon einer Partei, die sich derart selbst im Weg steht?

Von Joachim Dege