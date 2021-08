Burgdorf

In die Welt der Hexen und Teufel, der guten Geister und Feen hat der Burgdorfer Märchenerzähler Michael O’Farrell seit Jahren die Kinder aus der Stadt entführt – jetzt ist der gebürtige Londoner im Alter von 82 Jahren nach einer schweren Erkrankung gestorben, wie sein Sohn Christian O’Farrell sagt. Bis zum Schluss lagen seinem Vater die Jüngsten besonders am Herzen, sagt er. Und das gleich mit zweifacher Wirkung: Während der einstige Bankdirektor die Jungen und Mädchen mit den Märchenerzählungen unterhielt, spendete er die Gage aller Auftritte für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

Als Mitglied der British Army kam O’Farrell zunächst nach Münster, lernte dort seine spätere Ehefrau kennen und zog – nach Stationen in Hamburg und Ahlten – nach Burgdorf. Beruflich eher mit Zahlen und Bilanzen beschäftigt, zeigte er im Privaten seine künstlerische Ader. „Mein Vater hat in drei Chören gesungen und immer viel Musik gemacht“, sagt sein Sohn. Mit dem Ruhestand begann O’Farrell, der seine Kindheit in einem von Nonnen geleiteten und mit Züchtigung geführten Heim verbringen musste, eine siebenjährige Ausbildung zum Märchenerzähler. Auch seinen Kindern habe er stets viele Geschichten erzählt, sagt der Sohn. „Er war ein Bühnenmensch, durch und durch.“

Der Favorit: „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“

Besonders gern erzählte er Märchen von Hans-Christian Andersen, sein liebstes Märchen aber war „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ von den Brüdern Grimm. Seine Auftritte führten ihn durch die gesamte Region, zu Veranstaltungen des Kinderschutzbundes ebenso wie zu kirchlichen Aktionen. Zudem veröffentlichte O’Farrell eine CD mit Märchen und Erzählungen, die mehr als 2000-mal verkauft wurde. „Auch dieser Erlös ging an die Hospizarbeit“, sagt sein Sohn und bezeichnet dieses Ehrenamt als Herzensangelegenheit seines Vaters. „Mein Vater hat sich immer als Glückskind bezeichnet, weil er seine Familie, seine Arbeit und sein Hobby liebte.“

Märchen und Musik zum Auftanken im Alltag

„Michael O’Farrel hat dem Hospizdienst eine Stimme gegeben“, sagt Koordinatorin Anette Setzepfand. Ein Ehrenamtlicher ergänzt, dass er O’Farrell mehrmals erlebt habe. „In Erinnerung ist mir geblieben, dass sein Akzent gut zu den vorgetragenen Märchen passte“, sagt er und fügt hinzu, normalerweise bekämen die das meiste Lob, die imposant auftreten, mit mächtiger Stimme, gestenreich und dynamisch redeten. Bei O’Farrell sei es die ruhige Art gewesen, die aufhorchen ließ, die Auswahl der vorgetragenen Märchen, von denen er niemals zuvor gehört hatte und seine Erzählkunst, die Spannung aufbaute, wie das vorgetragene Märchen wohl enden würde. „An ein Märchen erinnere ich mich besonders, es ging um einen begehbaren Spiegel – von der ersten bis zur letzten Zeile spannend“, sagt der Ehrenamtliche. Die Musik zwischen seinen Vorträgen sei meistens alte Hausmusik gewesen. „Mir hat es immer sehr gut gefallen, sozusagen ein Auftanken im Alltag“, sagt der Wegbegleiter.

Von Antje Bismark