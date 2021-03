Burgdorf

Efeu, alter Baumbestand, blühende Blausternchen und der morbide Charme alter Grabstätten prägen den Charakter des städtischen Magdalenenfriedhofs neben der Hochbrücke. Seit November vergangenen Jahres unterstützt ein Arbeitskreis des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) die Stadt Burgdorf bei der Pflege der Begräbnisstätte, die im ausgehenden 16. Jahrhundert angelegt wurde. Ziel ist es, den Friedhof als Zeugnis der Bestattungskultur zu bewahren und als Ort der Begegnung zu erschließen.

Der Schritt in diese Richtung ist aus Sicht der Arbeitsgruppensprecher Michael Polte und Matthias Schorr konsequent. Seit 2008 nutzt Scena, der Kulturverein im VVV, die Magdalenenkapelle auf dem Friedhof als Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst. Polte und Schorr gehören zu den Kuratoren. „Wir sind von Ausstellungsbesuchern oft gefragt worden, ob wir auch für den Friedhof zuständig sind, und ob es Führungen gibt“, sagt Polte. So sei der Friedhof mehr und mehr in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. 20 Mitglieder gehören Arbeitskreis Magdalenenfriedhof inzwischen an.

Freiwillige haben bereits 200 Gräber behutsam freigelegt

Der Arbeitskreis teilt sich in zwei Gruppen. Die sogenannte Grün-Gruppe unter der Leitung von Gartenbautechniker Polte hat bereits 200 der insgesamt 630 von Pflanzen überwucherten Grabanlagen vorsichtig freigeschnitten und Grabsteine mit der Wurzelbürste von Algen und Moosen gereinigt. Steinmetzarbeiten fallen derweil in die Zuständigkeit der Stadt, genau wie die Wegepflege und der Großholzschnitt.

Michael Raupach ist einer der Freiwilligen. „Mir macht die Arbeit Spaß“, sagt er über seine Motivation. „Ich bin Friedhofsgärtner und der Gruppe beigetreten, weil ich Anschluss gesucht habe. Ich lebe erst seit zwei Jahren in Burgdorf.“ Ihm gefalle die Herausforderung, den verwunschenen Charakter der Anlage zu erhalten und der Natur keine Gewalt anzutun.

„Wir wollen keinen Kahlschlag. Der Bewuchs bietet den Grabsteinen einen gewissen Schutz vor Erosion und vor Vandalismus“, sagt Polte. Das Ganze habe auch etwas von einer Schatzsuche. Alles, was beim Saubermachen gefunden werde, abgebröckelte Kreuze, Inschriften und Grabschmuck, werde fotografisch dokumentiert und gesichert, ganz im Sinne des Denkmalschutzes. Polte hat zum Beispiel ein auf Keramik verewigtes Bild der kleinen Herta Winkelmann gerettet, das sich aus dem Grabstein gelöst hatte. Sie starb 1908.

Internetseite informiert künftig über Magdalenenfriedhof

Die zweite Gruppe unter der Leitung von Matthias Schorr und Jürgen Lange widmet sich der Geschichte des Friedhofes. Sie zeichnet die Biografien von Menschen auf, die dort bestattet liegen, unter besonderer Berücksichtigung von Lebensläufen mit stadtgeschichtlicher Bedeutung. Die Datenlage sei sehr gut, sagt Schorr. 1989 habe die Stadt ein Grabregister in Auftrag gegeben. „Wir verfügen über einen genauen Lageplan der Gräber auf dem Magdalenenfriedhof. Außerdem hat uns die Kirchengemeinde alte Unterlagen, gesammelt bis 1977, zur Verfügung gestellt.“

Im Mai möchte Schorr einen Schaukasten mit Infomaterial über den Friedhof am Eingang der Anlage aufstellen. Außerdem sollen an bestimmten Grabmalen QR-Codes angebracht werden. Die Inhalte seien dann in Zukunft über die neue Internetseite www.magdalenenfriedhof.de abrufbar. Die Seite ist zurzeit in Arbeit und könnte schon im Juli online gehen, stellt Schorr in Aussicht. Schon im Herbst bestehe voraussichtlich die Möglichkeit, den Friedhof als einen Ort kultureller Begegnung zu nutzen mit Führungen für Gruppen und Schulklassen sowie einer Dracula-Lesung.

Von Sybille Heine