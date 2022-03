Burgdorf

Unterm Turm der St.-Pankratius-Kirche haben sich am Sonnabendmittag etwa 200 Burgdorfer zu einer Mahnwache versammelt, um ein sichtbares Zeichen zu setzen gegen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Gemeinsam eingeladen hatten dazu die Ortsverbände von SPD und Grünen.

Ukrainischer Geistlicher fordert Nein zum Krieg

Bevor die Redner ans Mikrofon traten, ertönte um 12 Uhr vom Kirchturm die Sirene. Im Anschluss daran läuteten auch noch die Glocken. In bewegenden Worten schilderte der aus Großburgwedel herbeigeeilte, aus dem ukrainischen Lemberg stammende Pastor Ivan Mykhailiuk, was der Überfall der russischen Truppen auf sein Heimatland für seine Landsleute bedeutet: „Die Mütter hören nicht auf zu weinen. Krieg ist das Übelste, was es gibt auf der Welt.“ Eindringlich forderte der katholische Geistliche ein deutliches Nein zum Krieg.

Pastor Ivan Mykhailiuk aus Großburgwedel, der aus Lemberg in der Ukraine stammt

Superintendentin Sabine Preuschoff nannte den Krieg eine Katastrophe für die Menschen in der Ukraine und darüber hinaus. Die Mahnwache sei auch Ausdruck der Solidarität mit dem Mutigen, die in Russland aufstünden gegen Putins Verbrechen an seiner eigenen Bevölkerung. Preuschoff mahnte, sich nicht zu neuen Feindbildern hinreißen zu lassen und Groll zu hegen gegen in Burgdorf und in der Region lebende Menschen, die aus Russland stammen. „Das Blut, das in der Ukraine vergossen wird, schreit zum Himmel“, rief Preuschoff der Versammlung zu. Antworten seien gefragt: So bedürfe es der Bereitschaft, Vertriebene aufzunehmen und Geld zu spenden.

Baxmann: Gesprächsfaden nicht abreißen lassen

Burgdorfs Altbürgermeister Alfred Baxmann nannte den Krieg Russlands gegen die Ukraine einen brutalen Akt der Barbarei, der nicht zu rechtfertigen sei. Die Welt sei seit dem Einmarsch eine andere. Es sei die moralische Verpflichtung Deutschlands, das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung zu unterstützen, rechtfertigte der ehemalige Kommunalpolitiker Waffenlieferungen. Allerdings dürfe es sich dabei nicht um Angriffswaffen handeln, um einer möglichen Eskalation keinen Vorschub zu leisten. Der Gesprächsfaden zu Russland dürfe keinesfalls abreißen, mahnte Baxmann, um die Chance auf eine friedfertige Zukunft zu wahren.

