Burgdorf

„Unsere Geduld ist am Ende“, sagte Elternvertreter Fabian Schwelgin. 50 Eltern und Kinder sind am Dienstagnachmittag seinem Aufruf zur Teilnahme an einer Mahnwache vor der städtischen Kita in Otze gefolgt. Schweigend protestierten sie gegen die Zustände in der soeben mit Millionenaufwand erweiterten Einrichtung.

Fehlendes Personal führe zu dauerhaften Einschränkungen der Betreuung – seit mehr als einem Jahr. So beschreibt Schwelgin die Situation, die die Eltern nicht mehr hinnehmen wollten. Kita-Leiter Anias Ruff nimmt er in Schutz. An dem liege es nicht, dass seit Januar 2020 sechs Fachkräfte der Kita den Rücken kehrten. Eine ging in Rente, zwei andere wechselten in andere Kitas der Stadt. Vier weitere, von denen sich eine noch umstimmen ließ, reichten Anfang dieses Jahres die Kündigung ein, genervt vom Baulärm und von der Arbeitsüberlastung, nennt der Elternvertreter Gründe. Dazu kämen Baumängel und bürokratische Unzulänglichkeiten: Seit Januar sei bekannt, dass die stellvertretende Kita-Leiterin schwanger sei. Deren Stelle habe die Stadt aber erst fünf Wochen später ausgeschrieben.

Von Joachim Dege