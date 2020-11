Schillerslage

Mit wie viel Energie und Herzblut er sich für seine zweite Heimat eingesetzt hat, das wird den Menschen in Schillerslage und Burgdorf wohl lange Zeit in Erinnerung bleiben. Manfred Dunker ist am vergangenen Montag im Alter von 81 Jahren gestorben. Zahlreiche Einwohner trugen sich in ein Kondolenzbuch ein, das im Schützenheim für den früheren Ortsbürgermeister und Vorsitzenden des Sport- und Schützenvereins auslag. Persönlich Abschied zu nehmen bei der Bestattung auf dem Engesohder Friedhof in Hannover ist wegen der Pandemie nicht möglich.

Seit der frühere Continental-Manager in den 1980er Jahren Schillerslager geworden war, wo er später in der Heutrift auch ein Haus baute, hat er sich in unterschiedlichen Positionen intensiv für seine Mitbürger eingebracht. „Mit seiner freundlichen und gewinnenden Art konnte er auf Menschen zugehen“, erinnert sich sein langjähriger enger Freund Barthold Plaß. Immer wieder sei Manfred Dunker so zum Motor geworden – ob bei der 750-Jahr-Feier seines Dorfs im Jahr 2014, im Themenjahr „Pferdestadt Burgdorf“ oder bei der Aktion „ Unser Dorf hat Zukunft“, bei der Schillerslage sich 2007 als eines von 18 Dörfern in ganz Niedersachsen für den Landeswettbewerb qualifizierte.

Manfred Dunker wirkte als Ortsbürgermeister von 2011 bis 2016

Nach fünf Jahren im Amt des Stellvertreters war der Christdemokrat von 2011 bis 2016 Ortsbürgermeister in Schillerslage. Bis heute beeindruckt es den Ortsratsherrn Barthold Plaß, wie intensiv Dunker sich während der Flüchtlingskrise federführend einsetzte für die Integration der Menschen, die damals in der Mehrzweckhalle einquartiert waren: „Er ist vorangegangen und hat die anderen mitgenommen.“ Er sorgte dafür, dass die Neuankömmlinge Fahrräder bekamen. Zum Neujahrsempfang 2016 lud er sie ein – und 41 Syrer und Iraker kamen. Der damalige Bürgermeister Alfred Baxmann konnte zu so viel Weltoffenheit und Toleranz nur gratulieren. Kein Wunder, dass der Verstorbene auch mitwirkte im Organisationskomitees für die Kundgebung „ Burgdorf steht auf!“, bei der im Mai 2019 rund 500 Burg­dorfer auf dem Spittaplatz ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte und gegen Hetze und Diskriminierung setzten.

Schillerslager engagiert sich für St.-Pankratius-Gemeinde

Um Manfred Dunker trauert auch die evangelisch-lutherische St.-Pankratius-Gemeinde. Von 2006 bis 2015 war der Schillerslager Vorsitzender des Fördervereins für die Erneuerung und den Erhalt der St.-Pankratius-Kirche. Sein wirkungsvollster Einsatz kam der gesamten Stadt Burgdorf zugute: In der ihm eigenen Art – zupackend, fröhlich, optimistisch – führte er die Aktion „4 Glocken für Burgdorf“ zum Erfolg. Er war das Gesicht dieser Spendenaktion, die in rund zweieinhalb Jahren 240.000 Euro erbrachte. Die weltliche Gemeinde bedankte sich ganz offiziell dafür bei ihm – mit der Verleihung der Bürgermedaille.

Auch nach der Glockenweihe am 6. September 2009 blieb Manfred Dunker der Kirchengemeinde noch viele Jahre als Vorsitzender des Fördervereins erhalten und übernahm nach dem Weggang von Pastor Wolfgang Thon-Breuker zusammen mit Wolfgang Schüttler die Organisation des Weihnachtsmarktes rund um St. Pankratius am ersten Adventswochenende. „Ich persönlich werde Manfred Dunker als Menschen in Erinnerung behalten, den man einfach immer gut um sich haben konnte – und dem niemand einen Gefallen ausschlagen konnte“, erinnert sich Pastor Dirk Jonas.

Von Martin Lauber