„Es besteht akuter Handlungsbedarf beim Thema Kinderbetreuung“: Mit diesem Satz fassen Nina und Christian Bronnert ihre Forderung an die Stadt Burgdorf – Verwaltung und Politik gleichermaßen – zusammen. Denn das Ehepaar hat über Monate, auch vor dem Verwaltungsgericht Hannover, um einen Ganztagsplatz im Kindergarten für den inzwischen dreijährigen Sohn gekämpft. „Wenn man sich überlegt, dass auch nach der Fertigstellung des Paulus-Familienzentrums noch 225 Plätze fehlen, dann ist das ein Armutszeugnis“, sagt Nina Bronnert.

Sie und ihr Mann sehen die Familien in einem besonderen Spannungsfeld. So seien die Rentenreformen und die Reform des Unterhaltsrechts in den vergangenen Jahren vorangetrieben worden, sodass nahezu jede Mutter inzwischen darauf angewiesen sei, unabhängig von der aktuellen wirtschaftlichen Situation arbeiten zu gehen. „Darüber hinaus erwarten viele Arbeitgeber ein Maximum an Flexibilität von den Beschäftigten“, sagen die Burgdorfer. „Und das, obwohl vielerorts wie auch in Burgdorf keine ausreichenden Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.“

Stadt bietet Kita-Platz an und erfüllt Rechtsanspruch

Ihre Familie war von dem Mangel an Betreuungsplätzen direkt betroffen. „Unser Sohn hat im November letzten Jahres das dritte Lebensjahr vollendet, und es konnte uns kein adäquater Platz angeboten werden, weshalb wir den Weg der Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover gewählt haben“, erläutert das Ehepaar, dessen Sohn bei der Tagesmutter von 8 bis 16 Uhr betreut wurde. Damit konnten beide Elternteile ihre Arbeit in auswärtigen Betrieben gut managen – nicht aber mit einer reduzierten Betreuung, wie es die Stadtverwaltung zunächst angeboten hatte.

Stadträtin Silke Vierke bestätigt das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Hannover, das sich von Mai 2019 bis Januar dieses Jahres gezogen hatte – und das letztlich zu dem Ergebnis kam, dass die Stadt den Rechtsanspruch der Eltern erfüllt hatte. Aus den Unterlagen ergibt sich, dass die Verwaltung zunächst einen Platz für den 15. Januar 2020 avisiert hatte – von 8 bis 15 Uhr in Ramlingen-Ehlershausen. Dies lehnen Bronnerts mit Verweis auf ihre berufliche Situation ab, zum einen wegen der verkürzten Betreuungszeit, zum anderen, weil der Platz in der Tagespflege schon im November auslief.

Sie reichen deshalb im Juli 2019 eine Klage vor dem Verwaltungsgericht ein und erhalten im August 2019 das Angebot für einen Platz von 8 bis 12.30 Uhr in der Kita Südstern und im Oktober für einen Platz von 7 bis 13 Uhr in der Kita Gartenstraße. Bereits mit diesen Halbtagsplätzen, zieht Nina Bronnert ihr ernüchtertes Fazit, habe die Verwaltung ihren Rechtsanspruch erfüllt gehabt. „Deshalb wurde unser Antrag auf einen Kita-Platz vom Verwaltungsgericht abgelehnt.“

Letztlich überbrückt die Familie privat die Zeit bis Februar 2020 und bekommt dann einen Ganztagsplatz von 8 bis 17 Uhr in Ramlingen-Ehlershausen, sodass beide ihre Berufstätigkeit nicht unterbrechen müssen. Denn auch wenn das Paulus-Familienzentrum öffnet, wollen beide dem Sohn den Wechsel ersparen: Er hat sich in seiner Kita-Gruppe schon gut eingelebt.

Familie pendelt zwischen der Kernstadt und Ehlershausen

Deshalb werde die Familie wohl bis zur Einschulung zwischen der Kernstadt und Ehlershausen pendeln. „Schade nur, dass wir so niemals das Fahrrad nutzen können und unser Sohn bereits frühzeitig an das Auto als Fortbewegungsmittel Nummer eins gewöhnt wird“, sagen Bronnerts. Aus pädagogischer Sicht und mit dem Bewusstsein für die Umwelt könnten sie dies eigentlich nicht rechtfertigen.

Sie wünschen sich für sich und für andere Familien, dass Bürgermeister Armin Pollehn nun das Thema Kinderbetreuung zur ersten Priorität machen und den Ausbau der Betreuungsplätze und die Verbesserung der Schulsituation mit Hochdruck vorantreiben werde. Und sie appellieren an die Politiker auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, die Rechtssprechung an die Realität anzupassen und mehr Ganztagsplätze zu schaffen.

Von Antje Bismark