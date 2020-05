Burgdorf

Immer wieder sucht ein heute 27-Jähriger die Mutter seiner beiden Kinder auf, betritt das Grundstück, klingelt an der Tür, beschimpft die Frau – und kommt doch vor dem Amtsgericht Burgdorf ohne Verurteilung davon. Grund: Der Burgdorfer, das ergibt sich aus Unterlagen und Gesprächen, ist nur eingeschränkt in der Lage, sein Handeln zu reflektieren.

Dabei wogen die Anklagepunkte, darunter Belästigung und Hausfriedensbruch, schwer, die die Staatsanwältin dem arbeitslosen Mann vorwarf. So kletterte der Angeklagte in der Nacht zum 1. Dezember 2018 über den Zaun, klingelte mehrfach und rief bei seiner ehemaligen Partnerin immer wieder an. Und obwohl beide Parteien vor dem Familiengericht einen Vergleich geschlossen hatten, dass sich der Vater nicht mehr der Familie nähern soll, suchte er immer wieder den Kontakt. Am 10. Februar 2019 alarmierte die Frau die Polizei, weil sie sich bedroht fühlte.

Anzeige

Frau lehnt einen Täter-Opfer-Ausgleich ab

Dies, signalisierte der Angeklagte dem Gericht, habe er nicht beabsichtigt. Vielmehr habe ihn die Frau mit unterdrückter Nummer dauerhaft angerufen oder ihm nachts erzählt, dass es den Kindern schlecht gehe. „Dann fahre ich natürlich dorthin“, sagte er. Amtsrichterin Stephanie Rohe indes folgte der Argumentation nicht. Sie ging vielmehr davon aus, dass die Anklage nur einen kleinen Ausschnitt umfasste. „Sie haben die Zeugin nicht unangekündigt zu besuchen“, sagte sie und fügte hinzu: „Damit ängstigen Sie sie.“ Wohl auch deshalb hatte die Frau einen Täter-Opfer-Ausgleich abgelehnt, den das Gericht zuvor vorgeschlagen hatte.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Angeklagte gab an, dass er dazu bereit sei. Allerdings hegten Verteidigerin, Staatsanwältin und die Richterin große Zweifel ob einer möglichen Konfliktlösung. Denn auch ein Termin im Männerbüro blieb ohne sichtbaren Erfolg – was wiederum nur bedingt mit dem Willen des Angeklagten zusammenhängt. Ihm attestieren Fachleute eine solch starke Reifeverzögerung, dass er als schwerbehindert gilt. „Es geht nicht um eine Verurteilung“, sagte Rohe, „sondern um den Abschluss des Verfahrens, damit Ruhe bleibt.“

Vater will begleitenden Umgang mit seinen Kindern durchsetzen

Deshalb muss der Mann nun 150 Euro an das Männerbüro zahlen – finanziell ist er ohnehin von seinen Eltern abhängig. Und die Amtsrichterin sagte zum Schluss mahnend: „Sie haben sich falsch verhalten, gegen den Vergleich verstoßen.“ Nach Aussage der Verteidigerin will der Vater jetzt versuchen, mithilfe des Jugendamts einen begleitenden Umgang mit den beiden Kindern durchzusetzen.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark