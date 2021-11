Burgdorf

Die Polizei fahndet nach einem Mann Mitte 20, der zwei Frauen in der Südstadt in der Nacht zu Sonnabend mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Dazu soll er am Depenauerweg die Balkontür zur Wohnung einer 24-Jährigen eingetreten haben, um hineinzugelangen. Nach Darstellung der Polizei richtete er die Waffe gegen die Mieterin und deren 34 Jahre alte Bekannte, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt.

Mann überfällt Frauen auf Suche nach Nachbarin

Offenbar wollte er von den Frauen so den Aufenthaltsort einer Nachbarin der Mieterin erpressen. Nachdem der Mann dann auch noch die Wohnung durchsucht hatte, die Nachbarin aber nicht vorfand, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein – bislang ohne Ergebnis. Was genau hinter dem Überfall steckt, konnten die Beamten noch nicht klären. Die Ermittlungen dauern an.

So beschreiben die überfallenen Frauen den Täter: 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlanke und sportliche Figur. Der Mann soll eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und eine Winterjacke getragen haben, außerdem eine Mütze sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise auf den Mann oder seinen Aufenthaltsort erbittet die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege