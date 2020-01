Ehlershausen

Eine Autofahrerin war mit ihrem VW Polo am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der Ramlinger Straße in Burgdorf-Ehlershausen unterwegs, als plötzlich ein Fahrzeug rückwärts aus einer Ausfahrt auf die Straße fuhr. Wie die Polizei berichtete, kam es zum Zusammenstoß. Der Aufprall war so stark, dass die Polo-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verlor und gegen den Sichtschutzzaun eines Grundstücks prallte.

Die Fahrerin und der Unfallverursacher blieben zum Glück unverletzt. Allerdings entstand beträchtlicher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen sowie am Zaun. Die Polizei Burgdorf beziffert diesen mit rund 7500 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer