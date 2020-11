Burgdorf

Noch bis Ende des Jahres stellt die Deutsche Marktgilde eG die Wochenmärkte am Mittwoch und am Sonnabend auf dem Schützenplatz auf die Beine. Dann endet der Vertrag mit der Stadt Burgdorf, die den Betrieb der Märkte gern in neue Hände geben will. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, sollen es fortan die Markthändler selbst richten, und zwar mithilfe des eigens gegründeten Vereins Burgdorfer Wochenmarkt. Dass der Rat dafür bislang noch kein grünes Licht hat geben können, liegt an der Deutschen Marktgilde, die juristisch nichts unversucht lässt, um im Geschäft zu bleiben.

Der Rat der Stadt wollte bereits in seiner jüngsten Sitzung eine Entscheidung fällen. Die Stadt hätte dazu einen Beschlussvorschlag erarbeiten sollen. So zumindest waren die Ratsfraktionen und Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) im Verwaltungsausschuss der Stadt miteinander verblieben. Weil die Stadt die Vorlage aber schuldig blieb, musste der Rat die Wochenmarktvergabe kurzfristig von der Tagesordnung nehmen und die Entscheidung noch einmal vertagen.

Stadtverwaltung sagt nichts zum Vergabeverfahren

Über das verfahrene Vergabeverfahren und die juristische Auseinandersetzung hinter den Kulissen halten sich der Bürgermeister und die zuständige Ordnungsabteilung im Rathaus bedeckt. Auf Nachfrage lässt Bürgermeister Pollehn lediglich mitteilen: „Die notwendige Beschlussfassung für die Vergabe des Wochenmarktes ist für die Ratssitzung am 10. Dezember vorgesehen. Darüber hinaus können zum laufenden Vergabeverfahren keine Angaben gemacht werden.“

Weil die Marktgilde mit harten Bandagen kämpft und mithilfe von Anwälten nicht nur die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens in Zweifel zieht, lässt sich auch die Stadt ihrerseits von einem Fachanwalt für Vergaberecht beraten. Die von der Stadt unter Verschluss gehaltene Einschätzung der Berliner Kanzlei Becker Büttner Held, die dieser Zeitung vorliegt, ging am 21. Oktober im Rathaus ein. Fachanwalt Sascha Michaels hält es darin für denkbar, dass die Rechtsform des von den Händlern gegründeten Vereins „ungeeignet ist, den Betrieb eines Wochenmarktes zu tragen“.

Marktgilde betreibt Löschung des Händlervereins

Das Problem: Die Marktgilde-Anwälte haben laut Michaels inzwischen die Löschung des Wochenmarktvereins beim Amtsgericht in Hildesheim beantragt. Das Registergericht könne die Eintragung des Vereins tatsächlich von Amts wegen löschen, wenn er seiner Satzung nach auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sei, führt der Anwalt der Stadt aus. Sei der Verein gelöscht, sei die juristische Person, die der Stadt das Angebot für den Wochenmarktbetrieb gemacht habe, nicht mehr existent. In der Folge sei auch das Angebot selbst, für das sich die Stadt entschieden habe, hinfällig.

Wie der Streit am Ende ausgeht, ist schwer abzuschätzen. Die von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildete Mehrheitsgruppe im Rat will, dass sich beide Bewerber um den Markt, also die Marktgilde und der Wochenmarktverein, mit ihren unterschiedlichen Betreiberkonzepten der Kommunalpolitik und der Öffentlichkeit im zuständigen Fachausschuss des Rates präsentierten. „Das ist unsere Forderung“, sagt Gruppensprecher Gerald Hinz ( SPD). Burgdorfs Öffentlichkeit habe ein Anrecht darauf zu erfahren, wer welchen Wochenmarkt bieten könne. Das soll laut Bürgermeister nun am 3. Dezember geschehen. Der Verwaltungsausschuss sei der Mehrheitsgruppe gefolgt. Vorausgesetzt, es gibt dann noch zwei Bewerber und das Amtsgericht Hildesheim hat den Händlerverein nicht gelöscht.

Der Christdemokrat Klaus Köneke, Sprecher der CDU/FDP-Ratsgruppe, sieht das Scharmützel der Juristen ebenso kritisch wie ein erneutes Aufschnüren des Vergabeverfahrens. Das könne im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Stadt am 1. Januar ohne Vertragspartner da steht.

Händler: Sorgen selbst für Qualität des Wochenmarktes

Die Händler halten an ihrem Angebot fest, den Markt anstelle der Marktgilde selber zu betreiben. Florist Christian Swade, der die aktuelle Prüfung der Vereinseintragung durch das Registergericht bestätigt, argumentiert mit der mangelhaften Dienstleistung, die die Marktgilde erbringe. Für die Organisation des reichhaltigen Angebots und die Qualität des Marktes sorgten die Händler selbst.

Die Marktgilde habe daran keinen Anteil. Im Gegenteil. Sie kümmere sich nicht, sondern kassiere lediglich ab, beklagt Swade. Deshalb sei der Burgdorfer Wochenmarkt auch der mit Abstand teuerste in der Region Hannover für die Händler. Für seinen Stand auf dem Stephansplatz in Hannovers Südstadt beispielsweise müsse er gerade einmal die Hälfte dessen berappen, was die Deutsche Marktgilde in Burgdorf verlange. „Sie graben den Händlern nur das Wasser ab“, meint er.

