Burgdorf

Die Deutsche Marktgilde wird wohl auch in Zukunft mittwochs und sonnabends den Wochenmarkt in Burgdorf betreiben. Die Markthändler, die das gern selbst in die Hand genommen hätten und dafür eigens einen Trägerverein gründeten, haben ihre Bewerbung zurückgezogen.

Der Grund ist eine Rechtsauskunft, die das Amtsgericht Hildesheim dem Verein der Markthändler in der Woche vor Weihnachten erteilte. Kern des Schreibens ist der Hinweis, dass der Verein die Rechtsfähigkeit verlöre, sobald ihm die Stadt die Marktkonzession erteilte und der Geschäftsbetrieb dann einziger erkennbarer Vereinszweck sei. Für diesen Fall drohte die Löschung aus dem Vereinsregister, wie dies die Marktgilde über ihre Rechtsanwälte beantragt hat.

Händler wollen geregelten Marktbetrieb

Daraufhin trafen die Händler sowie die Vereinsvorsitzenden Christiane Hasenclever (Gemüse) und Christian Swade (Blumen) am Mittwoch mit Ordnungsamtschef Christian Enderle zusammen und beratschlagten die Lage. Noch während des Treffens zogen die Händler ihre Bewerbung zurück. „Wir wollen so schnell wie möglich einen geregelten Marktbetrieb ermöglichen“, sagt Swade zur Begründung.

Obwohl der von der Stadt gekündigte Vertrag mit der Marktgilde Ende vergangenen Jahres ausgelaufen war, gab es Wochenmärkte auch in den ersten Tagen des neuen Jahres. Allerdings im rechtsfreien Raum. Die Stadt überließ dazu den Händlern einfach die Flächen auf dem Schützenplatz – kostenlos. „Ein wackliges Konstrukt“, wie Swade einräumt, zumal ungeeignet für einen längeren Zeitraum. Denn sollte es zum Unfall kommen, stünden komplizierte Haftungsfragen im Raum. Sollten sich zudem die kostenlosen Stellflächen herumsprechen, könnte schnell eine ungeregelte Anzahl von Händlern auf den Schützenplatz drängen.

Stadt will schnell mit Marktgilde ins Geschäft kommen

Nachdem jetzt nur noch die Marktgilde im Rennen ist, will die Stadt den vertragsfreien Zustand schnell beenden. Das Ordnungsamt werde das Unternehmen ab dem 13. Januar vorläufig mit der Organisation und Durchführung der Märkte beauftragen, teilt die Stadtverwaltung mit: „Diese Beauftragung gilt bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den Rat am 18. Februar und dem daraus resultierenden Vertragsschluss.“

Der Niederlassungsleiter der Marktgilde in Hannover, Carlos Aragues Bremer, begrüßte, dass sein Unternehmen den Zuschlag erhalten soll. Damit habe er gerechnet, sagt Bremer, der das Schreiben des Gerichts bereits kannte, von der Stadt aber noch nicht über den Rückzieher der Händler informiert worden war. „Für die Kunden des Wochenmarkts ändert sich nichts“, verspricht der Manager, der für die Zukunft ein zusätzliches Marktangebot an Donnerstagen auf dem Spittaplatz in Aussicht stellt. Das müsse die Marktgilde aber noch mit den Händlern im Detail abstimmen.

Politiker reagieren unterschiedlich auf Markt-Entscheidung

Die Politik, von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) ebenfalls noch nicht ins Bild gesetzt, reagiert unterschiedlich. Die SPD hatte bereits im Vorfeld Zweifel geäußert an der Empfehlung der Stadtverwaltung, die Konzession an den Händlerverein zu vergeben. Die Entscheidungskriterien und die erfolgte Punktevergabe hätten nur dazu gedient, dem Verein den Zuschlag zu erteilen, kritisiert Fraktionsvorsitzender Gerald Hinz. Der Sozialdemokrat und Sprecher der Mehrheitsgruppe im Rat fordert, dass die Stadt nun schnell mit der Marktgilde ins Geschäft kommen solle. Zumal diese den Markt vortrefflich manage.

Anders die CDU: Deren Fraktionsvorsitzender Klaus Köneke spricht von keinem guten Ergebnis für die Stadt, die von ihrem früheren und voraussichtlich neuen Vertragspartner juristisch vorgeführt worden sei. „Die Marktbeschicker sind das Gesicht des Marktes“, sagt Köneke. Er hätte es gern gesehen, wenn deren Verein die Regie übernommen hätte. „Wir werden das noch mal diskutieren“, kündigt der Christdemokrat an.

Von Joachim Dege