Eigentlich wollte Carsten Lahmann, Betreiber des gleichnamigen Erlebnishofs in Otze, lediglich angesichts steigender Inzidenzwerte und bundesweit verschärfter Corona-Vorschriften für Klarheit bezüglich der Maskenpflicht in seinem Hofladen sorgen. Sein Facebook-Beitrag zur generellen Maskenpflicht auch für Kunden zog schnell Kreise in den Burgdorfer Gruppen und erntete vereinzelt heftige Kritik. Menschen, die ein Attest besitzen, würden dadurch ausgeschlossen, hieß es dort. Dass die Diskussion schnell ins Grundsätzliche über den Nutzen von Maskenpflicht und Co. abdriftete, zeigt vor allem: Die Nerven liegen blank.

Besonders störten sich die Kritiker an der Formulierung: „Wer ein Attest hat und die Maske für die eine Minute nicht aufsetzen will, dem wird die Ware nach draußen gebracht.“ Das habe er tatsächlich unglücklich formuliert, sagt Lahmann. Er habe mitnichten Menschen, die ein Attest aus medizinischer Notwendigkeit besitzen, mit Corona-Leugnern über einen Kamm scheren wollen. „Deshalb habe ich auch noch einen Post hinterhergeschoben.“ Diese Personen würden bedient, indem ihnen die Ware nach draußen gebracht werde, sodass sie den Laden nicht betreten müssten. „Am besten ist es, vorher anzurufen, so kann alles genau abgesprochen werden“, sagt Lahmann.

An der Tür von Lahmanns Hofladen weisen Schilder auf die Maskenpflicht hin. Zudem ist dort aufgeführt, welche Maßnahmen gelten, um Kunden und Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen. Quelle: Sandra Köhler

Maskenpflicht im Laden gilt seit März

Im Laden nur mit Maske: Diese Regelung gilt für Kunden bereits seit März. „Seitdem haben wir fast ein Dutzend Plakate mit einem grünen Strauß mit Mundschutz auf dem Gelände hängen“, sagt Lahmann. Mit der aktuellen Verschärfung der Vorschriften gilt nun auch Maskenpflicht für das Personal, egal ob es sich hinter einer Plexiglasscheibe befindet oder nicht. Daran gestört habe sich bisher keiner der Kunden, sagt der Ladenbesitzer. Ganz im Gegenteil: „Es geht einzig und allein darum, alle zu schützen.“ Denn er habe Personal mit kleinen Kindern oder auch Risikopatienten im Umfeld und damit eine große Verantwortung. Von Bekannten, die mit Corona-Patienten zu tun haben, wisse er, wie ernst diese Krankheit sei.

Bei seinen Stammkunden finde dieses Vorgehen übrigens vollstes Verständnis, sagt Lahmann. „Es läuft zu 100 Prozent super. Unsere Kunden halten sich vorbildlich dran und haben uns beglückwünscht, wie wir das alles so schnell umgesetzt haben.“ Auch einige wenige mit Attest sind darunter. „Und auch das funktioniert mit Absprache problemlos.“ Angeregt von der Diskussion überlegt Lahmann nun, einen Bringdienst einzurichten. „So könnten wir die Menschen noch mehr unterstützen.“

