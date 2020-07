Burgdorf

Seit fast 24 Jahren ist der Theologe Matthias Paul Gemeindepastor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Paulus in der Südstadt. Jetzt will er die Gemeinde verlassen und sich als Schulseelsorger beruflich neu orientieren.

Voraussichtlich zum Februar wechselt Paul an eine Berufsschule in der Region Hannover, wie der Kirchenkreis Burgdorf bekannt gibt. Offen sei noch, an welche Berufsschule Paul wechseln werde. Dies entscheide sich erst nach den Sommerferien.

„Es war eine bewegte Zeit“

„Es war eine bewegte Zeit, auf die ich dankbar zurückblicke. Mit einem tollen Team haben wir viel geschafft“, sagt Paul im Rückblick auf seine Zeit in der Südstadt. Paul stammt aus Soltau. Er studierte Theologie in Marburg und Göttingen. Seit 1997 ist er Pastor der Paulus-Gemeinde.

Paul wirkte in vielfältigen Funktionen

Paul, der unter anderem im Arbeitskreis Integration der Stadt Burgdorf mitarbeitete, ist aktuell Vorsitzender des Präventionsrates sowie Mitglied in der Projektgruppe Gemeinwesendiakonie des Diakonischen Werks. Im vergangenen Jahr war Paul, der dem Rat der Stadt angehört und als stellvertretender Bürgermeister für die Stadt repräsentative Aufgaben übernimmt, Bürgermeisterkandidat für die SPD. In der Stichwahl unterlag er seinem Mitbewerber Armin Pollehn ( CDU). Im Auftrag der Landeskirche berät Paul Gemeinden bei der Organisationsentwicklung. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

„Über viele Jahre hat er die St.-Paulus-Kirchengemeinde geprägt und als wichtige Akteurin des Gemeinwesens entwickelt“, würdigt Superintendentin Sabine Preuschoff das Wirken ihres Kollegen in der Südstadt-Gemeinde, in der Paul wichtige diakonische Projekte initiiert und auf den Weg gebracht habe.

Paul sei immer auch als Kämpfer für die Belange der Menschen in der Südstadt unterwegs gewesen, lobt die stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Annegret Oelschlägel. „Mit seiner Kompetenz als Gemeindeberater hat Pastor Matthias Paul für klare Strukturen im Ablauf der Gemeinde gesorgt und auch unseren Qualitätsentwicklungsprozess mit vorangebracht.“ Pauls Stärke sei die Gremienarbeit, das Zulassen, Fördern und Unterstützen von Ideen.

Von Joachim Dege