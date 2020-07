Burgdorf

Über viele Jahre führte der Mediziner Dr. Erwin Parow seine Praxis für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Burgdorf – daher kennen ihn noch viele Einwohner. Am Mittwoch nun feierte der Arzt seinen 100. Geburtstag in der DKR-Tagespflege, die er seit deren Eröffnung im Oktober 2019 dreimal wöchentlich besucht.

Zum Auftakt am Morgen sorgte der Sänger und Liedermacher Daniel Fernholz für die richtige Stimmung zu dem besonderen Geburtstag, denn seine Familie und die Mitarbeiter der Einrichtung wissen, dass Parow gern Musik hört und sich noch immer gern danach bewegt. Ohnehin ist der Jubilar auch im hohen Alter noch sehr mobil und viel mit dem Rollator unterwegs – bei weiten Strecken auch mal mit dem Rollstuhl. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, liest Parow den anderen Besuchern der Tagespflege vor. „Obwohl er mit Abstand der älteste Gast bei uns ist, nimmt er immer aktiv am Alltag teil“, sagt Marina Kormann, stellvertretende Einrichtungsleiterin, und fügt hinzu, er lese am liebsten aus der Tageszeitung vor, nutze aber auch die kreativen und musikalischen Angebote.

Der Feier mit dem DRK-Team und den anderen Senioren folgte am Nachmittag die private Feier mit Familie und Freunden – dank der Lockerungen nach der Corona-Zwangspause in etwas größerer Runde.

Von Antje Bismark