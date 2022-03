Burgdorf

Wer glaubte, die Pandemie sei schon überwunden, sieht sich eines Besseren belehrt. Das Coronavirus hat Burgdorfs Schulen und Kitas fester im Griff denn je. Besonders stark betroffen ist zurzeit das allgemeinbildende Gymnasium am Berliner Ring, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Inzidenz für Burgdorf liegt am Montag (7. März) bei 1821,3 und damit deutlich über dem in der Region Hannover (1.345,20) und erst recht weit über den Bundesdurchschnitt (1259,2).

Aus der Corona-Übersicht der Stadt geht hervor, dass es in Burgdorfs Schulen in der ersten Märzwoche 182 Infektionen gab. In den Kindertagesstätten waren es im gleichen Zeitraum 40 Fälle. Das macht zusammen 222 Coronainfektionen in den Bildungseinrichtungen. Für die Berufsbildenden Schule einschließlich der beiden Gymnasien Wirtschaft und Technik hat die Region Hannover für die vergangenen 14 Tage 6 Infektionen unter Schülerinnen und Schülern sowie einem beim Personal registriert.

Gymnasium Burgdorf ist am stärksten betroffen

Am härtesten traf es das allgemeinbildende Gymnasium. Dort waren es in den vergangenen sieben Tagen 90 Fälle, gefolgt von der Astrid-Lindgren-Grundschule (31), der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (26) und der Gudrun-Pausewang-Grundschule (23). Glimpflicher kamen die Grundschule in der Innenstadt (7), die Waldschule in Ehlershausen (3) und die Prinzhornschule (2) davon. In der Grundschule zwischen Gartenstraße und Hannoverscher Neustadt war laut Stand der Krankenstand bei den Lehrkräften so hoch, dass es seit dem 19. Januar und noch bis zum 14. März für die OGS nur eine Notbetreuung gibt.

Bei den Kitas war die städtische Betreuungseinrichtung in Ehlershausen mit 12 Infektionen in der vergangenen Woche am stärksten betroffen. 10 waren es in der Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Südstadt. Die Kita in Sorgensen meldete 7 Fälle, die Kita Weststadt 6 und die Kita in Schillerslage 5. Die AWO-Kita musste eine Gruppe schließen, in den Einrichtungen in Ehlershausen und Schillerslage kam es zu krankheitsbedingten Einschränkungen der Betreuungszeiten wegen Personalmangels.

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich inzwischen 4832 Burgdorferinnen und Burgdorfer mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell erkrankt sind laut Gesundheitsamt 1112 Menschen in der Stadt. 30 Todesfälle gab es bereits.

Von Joachim Dege