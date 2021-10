Burgdorf

Der dritte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr soll am 10. Oktober dafür sorgen, dass die Kassen klingeln beim Handel in Burgdorfs Innenstadt. Mehr als 40 Geschäfte, Unternehmen und gastronomische Betriebe machen nach Darstellung des Vereins Stadtmarketing Burgdorf (SMB) mit und laden von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufsbummel und Verweilen ein. Der SMB zeichnet für die Organisation verantwortlich.

Um einen zusätzlichen Anziehungspunkt für die Besucher der Innenstadt zu schaffen, veranstaltet der SMB im Schulterschluss mit dem Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) einen Flohmarkt rund um die St.-Pankratius-Kirche. Die fliegenden Händler bieten ihren Trödel dort ab 11 Uhr feil. Im Stadtmuseum an der Schmiedestraße, in der KulturWerkStadt an der Poststraße sowie in der Magdalenenkapelle auf dem historischen Friedhof neben der Hochbrücke locken Ausstellungen weitere Stadtbesucher an. Ein Kinderkarussell an der Ecke Marktstraße/Poststraße soll kleine Kinder unterhalten. Ebenfalls für Kinder ist laut SMB eine Bungee-Trampolin-Anlage auf der oberen Marktstraße aufgebaut.

Marktstraße, Poststraße und Spittaplatz sind wegen des verkaufsoffenen Sonntags von 8 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der SMB weist auf Parkmöglichkeiten auf dem Schützenplatz, auf dem Pferdemarktplatz am Kleinen Brückendamm, im Parkhaus am Bahnhof, auf und unter der Hochbrücke sowie auf der Hannoverschen Neustadt hin. Einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag plant der SMB bereits für den 7. November, teilt Geschäftsführer Gerhard Bleich mit.

Von Joachim Dege