Burgdorf

Das Burgdorfer Mehrgenerationenhaus (BMGH) wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Die Geburtstagsfeier, ein für Montag, 3. Januar, geplanter Festakt mit der privat in Burgdorf lebenden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, muss allerdings pandemiebedingt ins Wasser fallen. Von der Leyen, Fan der ersten Stunde, will ihre Gratulation zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Das hat sie dem Vorstand des Trägervereins fest in die Hand versprochen.

Das Mehrgenerationenhaus leistet seit einer Dekade Integrationsarbeit. So segensreich die angelandeten Flüchtlinge die ihnen zuteil werdende Unterstützung empfinden, bei etlichen Verantwortungsträgern in der Stadt eckte die Einrichtung von Beginn an immer wieder an. Aus verschiedenen Gründen: Manch einem behagte die Fokussierung auf die Integrationsarbeit nicht, zumal der von der Stadt, der evangelischen Kirche und dem Kinderschutzbund getragene Nachbarschaftstreff am Ostlandring Ähnliches leistet und ein Mitbewerber ist, wenn es darum geht, Finanzmittel beim Land und beim Bund locker zu machen.

BMGH genieß bei Landes- und Bundespolitikern Anerkennung

Allen voran die Kirche, anfangs Vermieterin des BMGH im Gemeindezentrum an der Gartenstraße und ursprünglich eine der Säulen des Trägervereins, tat sich zunehmend schwer. Andere störten sich am bisweilen nicht gerade diplomatischen Auftreten der Koordinatorin Ursula Wieker, die die Einrichtung mit ihrer robusten Beharrlichkeit allerdings erst zu dem machte, was sie heute ist. Was die Stadt freilich nicht hinderte, Wiekers Angebot zur Erarbeitung eines Integrationskonzepts für Burgdorf auszuschlagen. Die Stadt hat deshalb bis heute kein Konzept für die Integration Zuflucht suchender Menschen aus den Krisenregionen der Welt.

Die Macher im Burgdorfer Mehrgenerationenhaus: Koordinatorin Uschi Wieker und Trägervereinsvorsitzender Dagobert Strecker. Quelle: Joachim Dege

Dem Ansehen des BMGH an übergeordneter Stelle tut das keinen Abbruch. Landes- und Bundespolitiker gaben sich in der Einrichtung in den vergangenen Jahren die Klinke in die Hand. Die frühere Parlamentarische Staatssekretärin Caren Marks (SPD) und die Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch (SPD) statteten dem stetig wachsenden Haus, das von der Gartenstraße erst an die Marktstraße und von dort an die Bergstraße zog, wiederholt Besuche ab und lobten dessen Arbeit über den grünen Klee. Ebenso der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt, dessen privat in Burgdorf lebende Parteifreundin von der Leyen sogar Ehrenmitglied im Trägerverein ist. Ratspolitiker und die Stadtspitze indessen fremdeln mit dem Mehrgenerationenhaus.

Organisierte das BMGH anfangs mithilfe einer überschaubaren Zahl ehrenamtlich engagierter Freiwilliger vor allem Sprachkurse, bietet es heute Hilfen für fast alle Lebensbereiche an. Die Mutter-Kind-Betreuung etwa unterstützt Familien. Beiläufig lernen die Frauen und ihre Kinder dort die deutsche Sprache. 130 Dozenten, vom Schüler über Studierende bis zur pensionierten Lehrkraft, bilden mit Flüchtlingskindern Nachhilfetandems. So sorgen sie dafür, dass die Kinder und Jugendlichen aus der Fremde in den Schulen besser zurechtkommen und einen Zugang zu Bildung erhalten.

Mehrgenerationenhaus berät jeden Monat 260 Flüchtlinge

Die Hilfe geht derweil weit über das Büffeln hinaus. Viele Freiwillige nehmen die Kontakte persönlich, unterstützen ihre Schützlinge auch in Alltagssituationen, etwa beim Gang aufs Amt oder zur Bank, vermitteln dabei auch kulturelle Kompetenzen. „Das ist ein gesellschaftlicher Mehrwert, der da entsteht“, sagt Wieker. Zumal die entstandenen Kontakte über die Nachhilfe hinaus bestehen blieben.

Die Sommerschule, mit der das BMGH vergangenes Jahr 150 Kinder erreichte, das Ausstatten von Schülerinnen und Schülern mit Computern in der Corona-Zeit oder das Verteilen warmer Winterjacken an Kinder sind weitere Felder, auf denen sich das Haus engagiert. Erst recht die Beratung von Flüchtlingen in fünf Sprachen: Arabisch, Persisch, Kurdisch, Russisch und Türkisch. Zusätzlich sind Dolmetscher im Einsatz für weitere Sprachen. Auf 260 Beratungen pro Monat bringen es die BMGH-Mitarbeiter. Sie helfen beim Verstehen der Briefe von Jobcenter, Jugendamt und Arzt. „Wir erklären den Menschen, was da steht“, sagt Wieker.

Gedanken zur Aufnahme in Burgdorf: Flüchtlinge haben diese Plakatwand des Mehrgenerationenhauses gestaltet. Quelle: Joachim Dege

Das sei dringend nötig: 2020 kamen nach BMGH-Darstellung 88 Menschen, davon 52 Kinder, in Burgdorf ohne deutsche Sprachkenntnis an, im Jahr darauf seien es 92 (72) gewesen. Aus Syrien, Irak, Afghanistan kamen die meisten, aber auch aus Kolumbien, Rumänien, Russland, Tschetschenien, dem Iran, aus Montenegro, Kosovo und Moldawien. „Wir nehmen alle an und versuchen, sie aus Vereinsmitteln zu fördern“, sagt Wieker.

Mehrgenerationenhaus setzt auf Partnerschaft mit der Stadt

Der Personaleinsatz ist groß, um all das zu stemmen: 13 Menschen arbeiten inzwischen hauptamtlich fürs BMGH, 160 weitere als Honorarkräfte. Dazu kommen viele Freiwillige, die sich ohne Entlohnung ein Bein ausreißen – etwa der Vorstand des Trägervereins, den es als juristische Person braucht, um Fördermittel einwerben zu können: Die Stadt Burgdorf trägt 79.000 Euro zum mittlerweile fast zehnmal so hohen Gesamtbudget der Einrichtung bei. Der Rest des benötigten Geldes kommt aus Fördertöpfen des Landes, des Bundes und von der Lotto-Sport-Stiftung, die Schwimmkurse finanziert.

Hätte Vereinsvorsitzender Dagobert Strecker einen Geburtstagswunsch frei fürs BMGH, so wäre das der nach weniger Bürokratie. Die sei extrem und erschwere die Arbeit ungemein, beklagt der frühere stellvertretende Verwaltungschef im Burgdorfer Rathaus: „Das macht müde.“

Dabei brauche die Stadt händeringend den gesellschaftlichen Kit, den die Arbeit des BMGH für Burgdorf produziere, wie Wieker betont. Die Arbeit sei „sehr erfolgreich“, unterstreicht auch Strecker, der für dieses Jahr Gespräche mit der Stadt ankündigt über die künftige Ausrichtung des BMGH. Dabei setzt er große Hoffnungen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt.

Von Joachim Dege