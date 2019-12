Burgdorf

Das Weihnachtsfest verbinden viele Burgdorfer mit Spenden. Das Gute: Nicht nur große und international arbeitende Organisationen profitieren von dieser Bereitschaft, sondern auch Vereine und Verbände in der Stadt – vor allem, wenn sie sich um Tiere, Kinder, Bedürftige und Projekte in Burgdorf kümmern. Unterstützung gibt es nicht nur mit Geld, sondern auch mit Sachspenden und Benefizveranstaltungen.

Benefizkonzerte für soziale Projekte

Bekannte Projekte vor der eigenen Haustür unterstützen: Wie das erfolgreich funktioniert, zeigt der Nikolausmarkt in Ehlershausen. Bei dessen 30. Auflage kamen zugunsten der Fördervereine von Waldbad, Waldschule, Martin-Luther-Kirchengemeinde und Kindertagesstätte 10.029 Euro zusammen. „Alle, die mitmachen, geben sich unheimlich viel Mühe. Die Leute geben gern, weil sie wissen, dass es ihr Fest ist, und der Erlös ihren Dörfern zugutekommt“, sagt Pastorin Susanne Paul.

Beim Benefizkonzert, das der Chor des Herrn K. jedes Jahr zum Auftakt des traditionellen Weihnachtsmarktes der St.-Pankratius-Gemeinde gibt, sind volle Sammeldosen garantiert: Mehr als 2000 Euro kamen dort zusammen. Über den Zweck stimmen die 120 Sänger demokratisch ab. „Bisher waren es immer Burgdorfer Projekte“, sagt Chorleiter Lutz König, „diesmal profitiert die Obdachlosenhilfe der Caritas in Hannover.“ Dafür fließen rund 900 Euro aus dem Auftritt des stimmgewaltigen Ensembles beim Nikolausmarkt in die Fördervereine im Dorf. Warum solche Konzerte? „Der Chor hat eine starke soziale Komponente“, sagt König.

Tierheim erhält vor allem Sachspenden

Das Nikolausfrühstück für Bedürftige, eine Chorfreizeit der Kinderchöre von St. Pankratius, der Kindergarten Fröbelweg: Mit 30.000 Euro hat der Verein Benefizz in diesem Jahr Burgdorfer Projekte unterstützt. Das Geld stammt laut Vereinsvorsitzendem Rudolf Baumann aus dem Verkauf gespendeter Kleidung und Bücher im Benefizz-Laden. Das Tierheim verzeichne in der Adventszeit vermehrt Sachspenden wie Futter, sagt Regina Ethner, Vorsitzende des Trägervereins. In den Medien veröffentlichte Tierschicksale führten dazu, dass Tierfreunde in den Geldbeutel greifen. „Nach dem Bericht über unsere arme Hündin Keeva haben wir viele Spenden bekommen“, sagt Ethner.

Nichts von locker sitzenden Geldbörsen in der Adventszeit merkt hingegen die Ortsfeuerwehr Burgdorf. Spenden von Privatleuten gebe es kaum. Feuerwehrleute schrieben Firmen mit der Bitte um Unterstützung an, allerdings nicht vor Weihnachten. „Das gäbe Probleme mit der Stadtkasse“, sagt Ortsbrandmeister Florian Bethmann. Dabei sei die Feuerwehr auf Spenden, die der Rat der Stadt absegnen muss, angewiesen. Eine Jahresversammlung koste 2000 Euro, Tage der offenen Tür seien ein Zuschussgeschäft, ebenso die Jugendarbeit. „Wer uns unterstützen will, wird am besten Fördermitglied“, sagt Bethmann.

Unternehmen unterstützt bewusst regional

Wie entscheiden Unternehmen, welche Projekte es unterstützt und welche nicht? „Sie sollten zu unserer Philosophie passen, nachhaltig und regional sein“, sagt Inga Ali, Geschäftsführerin der Wilhelm Cramer GmbH. Kinder, Integration, gesunde Ernährung, Bewegung: „Wir setzen uns mit den Anfragenden zusammen und überlegen, wie sich aus den Ideen vielleicht sogar Kooperationen entwickeln lassen.“ Cramer unterstützte die Kindertagesstätte Fröbelweg dabei, zugunsten des sanierungsbedürftigen Spielberges ein Kochbuch herauszugeben. Das wurde beim lebendigen Adventskalender des SMB vorgestellt. Ein festes Budget für Förderungen gebe es nicht: „Das entscheiden wir individuell“, sagt Ali.

Gerade in der Adventszeit, in der sich es sich die Menschen zu Hause schön machten, werde vielen bewusst, dass es längst nicht überall so schön sei: So erklärt sich Pastorin Paul das Bedürfnis, andere zu unterstützen. Davon profitiert auch die Tageswohnung, die sich um Wohnungslose kümmert. „Wir erhalten viele Spenden“, sagt Diakon Holger Hornbostel dankbar. Der DRK-Ortsverein Burgdorf reiht sich mit haltbaren Lebensmitteln, Unterwäsche, Taschentüchern und Waschpulver ein in die Reihe der Geber. „Die Bedürftigkeit wächst von Jahr zu Jahr, es ist erschreckend“, sagt der Vorsitzende Gero von Oettingen. „Eigentlich ist da der Staat in der Pflicht.“

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler