Burgdorf

So lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben zu können – dieser Wunsch hat für viele Senioren Priorität. Um sich ihn aber erfüllen zu können, benötigen sie Hilfsmittel oder Begleiter im Alltag. Einen Überblick über die Möglichkeiten bietet am Sonntag, 13. Oktober, die neunte Seniorenmesse im StadtHaus.

Dort erhalten Besucher von 11 bis 17 Uhr viele Informationen über gesunde Ernährung, neue medizinische Behandlungsmöglichkeiten, praktische Hilfen in der Wohnung bis hin zu Einbruchschutz oder die digitale Notfallkarte. Diese hat der Seniorenrat entwickelt, dessen Mitglieder während der Messe über den Einsatz der Karte informieren und erklären, wie die Nutzer die Daten darauf speichern – und welche Daten überhaupt notwendig sind. Zudem können Interessierte ausprobieren, wie sie mit entsprechenden Einlagen und richtigen Schuhen das Gehen verbessern können. Dazu gibt es eine computergestützte Analyse, die helfen soll, Schmerzen vorzubeugen.

Wer im Alter nicht mehr zu Hause wohnen möchte, kann sich bei der Messe über etliche Seniorenheime informieren und an deren Ständen auch gleich einen Termin zum Probewohnen vereinbaren.

Damit der Bummel über die Messe nicht in Stress ausartet, lädt das StadtHaus-Café zu einer Pause ein. Dort gibt es Kuchen und Kaffee und vor allem zahlreiche Sitzgelegenheiten zum Ausruhen.

Das ist das Vortragsangebot

Parallel zu den Ständen von Unternehmen und Institutionen können sich die Besucher sechs Vorträge anhören.

12 Uhr: „Wir gehen neue Wege –Erfahrungen und Ergebnisse“ von Simone Weber, die über die Diakoniestation spricht.

12.30 Uhr: Hochbeete –Für jeden Garten das richtige Hochbeet finden: Corinna Cieslike-Bischof vom Verein Therapiegarten Grüne Stunde berichtet, wie Gartenarbeit hilft, dass Menschen mit Einschränkungen Fähigkeiten wie Kontrolle, Orientierung und Erinnerungsvermögen aktivieren.

13 Uhr: Mit Omega 3 fit im Alter: Tanja Harder von der Firma Zinzino will ihren Zuhörern erläutern, was „gute und schlechte Fette“ für eine ausgewogene Ernährung im Alter sind.

13.30 Uhr: Arthrose-Schmerzlinderung, Knorpelernährug und Gelenk-Erhalt mit bewährten Mikronährstoffen: Hans Walrafen will in seinem Vortrag eine Alternative vorstellen, wie die Krankheit Arthrose, an der in Deutschland Millionen Menschen leiden, ohne Medikamente erfolgreich behandelt werden kann.

14.30 Uhr: Einbruchsschutz neu definiert: Uwe Jo Stelljes von safe4u wird neue Sicherheitssysteme für das Eigenheim vorstellen.

15 Uhr: Vorstellung und Möglichkeiten des Besuchshundedienstes. Referentin ist Jutta Gassmann, die mit ihren Hunden regelmäßig Patienten in Kliniken, Bewohner in Seniorenheimen und private Familien besucht. In ihrem Vortrag wird sie berichten, was solch ein Besuch bei den Menschen an Positivem bewirken kann.

Der Eintritt zur Messe und den Vorträgen ist frei.

Deshalb bietet der Seniorenrat die digitale Notfallkarte an.

Von Antje Bismark