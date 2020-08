Burgdorf

Er gestaltete die Bürgermedaille für Ehrenamtliche, gab den vier neuen Glocken der St.-Pankratius-Kirche die Zier, entwarf und schuf die Skulpturen „Adam, wo warst Du?“ am Schwarzen Herzog sowie „Begegnung und Kommunikation“ an der Schillerslager Straße – sein Schaffen ist im gesamten Stadtgebiet sichtbar. Nun ist Hilko Schomerus im Alter von 81 Jahren gestorben.

Der gelernte Maschinenschlosser, der aus einer ostfriesischen Pastorenfamilie stammte, absolvierte zudem eine Ausbildung zum Kunst- und Bauschlosser und zum Erzieher, ehe er die Meisterprüfung als Kunstschmied ablegte. Von 1968 bis 1986 leitete Schomerus die Metallwerkstatt für verhaltensauffällige Jugendliche im Backhausenhof Burgdorf, einer Außenstelle des Stephansstiftes Hannover. Von 1987 bis 2000 leitete er die Metallwerkstatt in der Justizvollzugsanstalt Burgdorf.

15 Luthernägel zum Reformationsjubiläum

Parallel dazu arbeitete er in seiner Werkstatt in Hülptingsen vor allem an sakralen Werken, immer wieder suchte er das Gespräch über seine Skulpturen, indem er zu Atelier-Besuchen einlud oder bei Veranstaltungen wie dem Kunstduett mitwirkte. Durch sein gesamtes Schaffen zog sich die Nähe zu kirchlichen Themen – in Burgdorf gehören dazu neben den St.-Pankratius-Glocken, für die rund 1900 Spender insgesamt 130.000 der benötigten 240.000 Euro gaben, auch der Fürbitt-Leuchter in der Stadtkirche und das große Kruzifix im Paulus-Kirchenzentrum.

Zu seinen Werken außerhalb der Stadt zählen unter anderem der Fürbitt-Leuchter im Kloster Loccum, eine Christusfigur im Gifhorner Krankenhaus und eine Martin-Luther-Figur für die Marienkirche im sächsischen Borna, dem Partnerkirchenkreis Burgdorfs. Hier sorgte der Künstler zuletzt vor drei Jahren für Gesprächsstoff: An 15 Orten des Kirchenkreises mit Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze stellten Gemeinden einen Luthernagel auf. Auf jedem dieser aus Stahlblech gefertigten Nägel steht ein anderer Spruch, der zum Streitgespräch zum 500. Reformationsjubiläum einladen sollte.

Superintendentin Preuschoff würdigt den Künstler

Superintendentin Sabine Preuschoff würdigte am Dienstag den Verstorbenen. „Ich habe Hilko Schomerus als zurückhaltend und behutsam im Gespräch und zugleich als sehr klar und verlässlich in der Zusammenarbeit erlebt.“ Von seinen Kunstwerken sei ihr besonders der Christus in der Paulus-Kirchengemeinde präsent. „Der Gekreuzigte, der nicht am Kreuz bleibt, sondern sich löst und mir, der Betrachterin, die Hand reicht. Es liegt an mir, sie zu ergreifen“, sagte Preuschoff.

Von Antje Bismark