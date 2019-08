Burgdorf

Die Sommerpause für Konzerte im Burgdorfer Schloss ist mit dem Auftritt des Michaelis Consort am Sonntag zu Ende gegangen. Das Publikum erlebte vor vollem Haus einen Kammermusikabend mit Tiefgang – im Wortsinn. Das Trio zeigte, dass Bassinstrumente nicht nur als dienende Begleiter taugen, sondern auch solistisch eingesetzt das Zeug zum Hörerlebnis haben.

Das Michaelis Consort setzt beim Sommerkonzert der Barockreihe "Die 4 Jahreszeiten" im Schloss Bassinstrumente klangvoll in Szene. Quelle: Joachim Dege

Zugegeben: Das war kein leichter Stoff, der runtergeht wie architektonisch angelegte Werke eines Johann Sebastian Bach oder Vivaldis „Jahreszeiten“, die bisweilen als Hintergrundmusik in Kaufhäusern zu hören sind. Zum Auftakt erklangt eine Sonate Dieterich Buxtehudes, zu dem Bach einst pilgerte, um von diesem zu lernen. Buxtehude, zu Lebzeiten eine Legende, bekommt heute nur noch selten eine Bühne. Zumal wenn Gambe, Violone und Theorbe, eine Basslaute mit verlängertem Hals, den ungewohnten Klangkörper bilden. So konnte die etwas brav aufspielende Katharina Holzhey in den sich abwechselnd getragenen und virtuosen Passagen nachweisen, was ihr ihre Lehrerin, die Gambengroßmeisterin Hille Perl, handwerklich mitgegeben hat.

Publikum erlebt eine Lehrstunde über das Bassspiel

Holzheys Kollege Felix Görg führte charmant durchs Programm. Er erläuterte nicht nur Wesensunterschiede zwischen deutschen Werken eines August Kühnel, englischen Kompositionen eines John Dowland und zur Verspieltheit neigenden Suiten des Franzosen Marin Marais. Görg erläuterte auch die Besonderheiten der Instrumente – von der siebensaitigen Gambe bis zum vierseitigen Bass-Cello ohne Bünde.

Mit einer getragenen Passacaglia des Italieners Biagio Marini als Zugabe entließ das Michaelis Consort sein Publikum in den lauen Sommerabend. Quelle: Joachim Dege

Bei „Farewell“ sang Martin Steuber, wie es einst Dowland ganz selbstverständlich tat, und begleitete sich dazu an der Laute. Das hatte selbst das geschulte Burgdorfer Barockpublikum noch nicht erlebt. Die Zuhörer goutierten den Vortrag und erklatschten sich eine Zugabe, die das Trio mit Biagio Marinis Passacaglia willig ablieferte.

Von Joachim Dege