Die Stadt Burgdorf würde gern das seit Jahren brachliegende ehemalige Michelssen-Gelände an der Rolandstraße, auf dem sich früher einmal eine Gärtnerei befand, städtebaulich entwickeln. Jetzt ist das Areal freigeräumt. Eigentümer Cetin Kizilyel hat bereits vor Weihnachten eine frühere Scheune abreißen lassen und die Überreste der alten Gewächshäuser entfernt. Aktuelle Pläne für eine Bebauung gebe es nicht, versichert der Fuhrunternehmer.

Eigentümer hat aktuell keine Baupläne

Kizilyel, der an der Bahnhofstraße erfolgreich ein Taxi- und Mietwagen-Unternehmen mit 33 Beschäftigten führt, hatte das riesige ehemalige Gärtnereigelände hinter seiner Firmenzentrale nach einem nach wie vor unaufgeklärten Brandanschlag auf seinen Fuhrpark im Jahr 2019 erworben. Er will dort seine 13 Fahrzeuge nachts sicher auf eigenem Grund und Boden abstellen können. Im Sommer 2020 legten dann bis heute unbekannte Brandstifter in einem leer stehende Schuppen erneut ein Feuer, das einen Großeinsatz der Feuerwehr und Rettungskräfte auslöste.

Auf dem völlig eingewachsenen Gelände der ehemaligen Gärtnerei Michelssen brennt im Sommer 2020 ein leer stehender Schuppen bis auf die Grundmauern nieder. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Weil sich, wie Kizilyel beobachtete, immer wieder zwielichtige Gestalten auf dem zugewachsenen Areal herumtrieben und sich auch Obdachlose dort bisweilen häuslich einrichteten, entschloss sich der Taxiunternehmer Ende vergangenen Jahres zur Rodung und zum Abriss der Gewächshäuser und der vom Brand in Mitleidenschaft gezogenen Backsteinscheune. Dabei habe er sich auch selbst auf einen Bagger gesetzt, berichtet er. Innerhalb von zehn Tagen sei alles erledigt gewesen.

Wo früher Gewächshäuser standen, lagern jetzt Kabelrollen auf dem planierten ehemaligen Michelssen-Areal. Quelle: Joachim Dege

Das Einebnen und die Rodung der riesigen Brachfläche, bei der es sich um ebenso rares wie begehrtes Bauland in bester Innenstadtlage handelt, sei mit den Behörden abgestimmt gewesen, sagt Kizilyel. Die Arbeiten hätten im Winter geschehen müssen, weil es nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten sei, Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder zu beseitigen.

Direkt an das gerodete ehemalige Michelssen-Areal grenzt der historische Magdalenenfriedhof. Im Hintergrund ist das Finanzamt zu sehen. Quelle: Joachim Dege

Anlieger der Rolandstraße fragen sich nun, was Kizilyel auf seinem Grundstück, auf dem aktuell etliche Kabelrollen eines befreundeten Bauunternehmers abgestellt sind, vor hat. „Nichts“, versichert der Unternehmer: „Ich plane aktuell keinen Bau.“ Er wisse wohl, dass die Stadt mithilfe des vom Land geförderten Innenstadt-Sofortprogramms ein Nutzungskonzept für den Bereich zwischen Bahnhofstraße, Magdalenenfriedhof und Rolandstraße in Auftrag gegeben wolle: „Die Stadt hat mich gefragt, ob ich einverstanden bin und will mir einen Vorschlag machen.“ Das werde er nun in Ruhe abwarten.

Bauamt hofft auf Ideen für das Burgdorfer „Supergrundstück“

Laut Bauamtsleiter Andreas Fischer gibt es für das Areal einen einfachen Bebauungsplan, der eine größere Bebauung verhindert und gegebenenfalls verändert werden muss. Laut Fischer kann sich die Stadt eine die Innenstadt belebende Bebauung auf dem „Supergrundstück im Herzen der Stadt“ sehr gut vorstellen. Ideen dafür, was sinnvoll und wirtschaftlich tragfähig sei, soll das städtebauliche Nutzungskonzept aufzeigen. Dabei werde der Planer, den die Stadt in Kürze beauftragen wolle, auch die Flächen der Kommune und der Kirche zur Bahn hin sowie sämtliche Bestandsbauten an der Roland- und an der Bahnhofstraße einbeziehen, ohne in Eigentumsrechte einzugreifen: „Herr Kizilyel bekommt Klarheit, was möglich ist.“

In der Vergangenheit hatten immer wieder einmal Investoren ein Auge auf das ehemalige Michelssen-Gelände geworfen und sogar konkrete Baupläne entwickelt, um schließlich doch wieder abzuspringen. Zuletzt hatte die Firma Helma aus Lehrte 58 Wohnungen sowie eine Ärzte- und Therapiezentrum an der Stelle geplant. 2018 sagte das Unternehmen der Stadt aber ab.

