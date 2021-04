Burgdorf

Zwei prominente Parteiaustritte machen der Burgdorfer CDU im Wahljahr schwer zu schaffen. Sie dezimieren die Ratsfraktion der Christdemokraten um weitere zwei Mitglieder: Der ehemalige Bürgermeisterkandidat und Ex-Fraktionschef Mirco Zschoch, der auch schon stellvertretender Bürgermeister war, sowie die Ratsfrau Sonja Heyna haben als Reaktion auf den gescheiterten Abwahlversuch von Parteichef Oliver Sieke der CDU nun den Rücken gekehrt. Heyna legte zudem ihr Ratsmandat und das Ortsratsmandat in Ehlershausen nieder.

Zschoch (51) traf sich am Dienstagabend mit Sieke und dem amtierenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Köneke. Er eröffnete ihnen, dass er nach 34 Jahren Mitgliedschaft aus der CDU austritt. Am Mittwoch machte er seinen Austritt mit einer E-Mail an die Medien öffentlich. Heyna wandte sich ebenfalls am Dienstag schriftlich an die Stadtverwaltung und an Ehlershausens Ortsbürgermeisterin Birgit Meinig (SPD) und erklärte ihren Mandatsverzicht.

Zschoch, vorübergehend Vorsitzender der Werteunion in der Region und deren Vize im Land, nennt als Austrittsgrund, dass er seit Längerem hadere mit der politischen Ausrichtung der Bundespartei – wegen der Asyl- und Flüchtlingspolitik sowie der Energie- und Klimaschutzpolitik. Einzig die Arbeit im Stadtverband habe ihn noch in der CDU gehalten. Nach dem Zerwürfnis mit dem Parteivorstand über die Arbeit in der sogenannten Zukunftswerkstatt und dem gescheiterten Abwahlversuch von Parteichef Sieke sei eine Mitgliedschaft für ihn „nicht mehr denkbar“.

CDU-Chef Sieke spricht von Selbstreinigungsprozess

Auch für Heyna, die ebenfalls gegen Sieke opponiert hatte, brachte der Streit mit dem Parteivorstand das Fass zu Überlaufen. „Offenheit, Fairness und Transparenz werden nicht mehr gelebt in der CDU“, kritisiert die 41-Jährige, die nun automatisch auch das Amt der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin von Ehlershausen verliert. Ausschlaggebend für ihren Austritt und den Mandatsverzicht seien aber gesundheitliche Gründe, sagt Heyna.

Sonja Heyna tritt ebenfalls aus der CDU aus. Sie gibt auch ihr Rats- sowie das Ortsratsmandat in Ehlershausen auf. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

„Bin froh, dass sich das Problem von allein erledigt hat“

Sieke gibt sich erleichtert, weil die Partei nun ihren Modernisierungsprozess fortsetzen könne. „Zschochs Rückwärtsgewandheit hätte in der Partei zu weiteren Auseinandersetzungen geführt, die ich nicht im Wahlkampf haben wollte. Ich bin froh, dass sich das Problem von allein erledigt hat“, sagt Sieke und spricht von einem Selbstreinigungsprozess. Zschochs Posts auf Facebook hätten darauf abgezielt, die Bundespartei und die Kanzlerin zu beschädigen.

Kein Wechsel zur AfD

Ende dieser Woche werde der Vorstand informell zusammenkommen und die Situation analysieren, kündigt Sieke an. Es gelte abzustimmen, wie es weitergeht und mit welchen Kandidaten die CDU in den Wahlkampf zieht. Zschoch, der sein Ratsmandat bis zum Ende der Wahlperiode ausüben will, schließt aus, dass er zur AfD wechselt. Er wolle sich aber auch in Zukunft kommunalpolitisch engagieren, kündigt er an: „Die Form ist noch offen. Eine Entscheidung fällt bis Ende Mai.“

Von Joachim Dege