Burgdorf

Mit einem fiktiven Aktenfall hat ein heute 61-Jähriger aus Burgdorf versucht, sich monatlich Geld zu überweisen – der Mitarbeiter der Stadt flog auf, weil ein Kollege diverse Ungereimtheiten bemerkte. Gleichwohl hatte sich der zweifache Vater nun vor dem Amtsgericht Burgdorf wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu verantworten- und bekam eine Bewährungsstrafe.

Der Angeklagte wechselte zum 1. Januar vergangenen Jahres in die Unterhaltsstelle des städtischen Jugendamtes. Seinerzeit habe ihm die Personalabteilung eine Einstufung in die Tarifgruppe 9b mit der Erfahrungsstufe IV signalisiert, sagte er jetzt in der Verhandlung. Mit dem beruflichen Wechsel aber setzte eine Verkettung von Ereignissen ein, die mit einer mehrmonatigen stationären und ambulanten psychiatrischen Behandlung endete. Zunächst begann der Burgdorfer mit der Arbeit. Dabei war er nach eigenen Angaben dafür zuständig, Anträge auf Unterhaltsvorschuss für Kinder aufzunehmen und das säumige Elternteil, zumeist Väter, auf die Pflicht zum Unterhalt hinzuweisen.

Geringere Einstufung löst psychischen Ausnahmezustand aus

Nur zwei Tage nach dem Amtsantritt aber musste er einen Augenarzt aufsuchen, der auf dem linken Auge eine akute Netzhautablösung diagnostizierte. „Ich hatte einfach große Angst zu erblinden“, sagte der Beschuldigte. Heute liege die Sehfähigkeit auf dem Auge bei 10 bis 15 Prozent, das rechte Auge könne die Einschränkung ausgleichen. Seinerzeit aber sei er nur angstbelastet gewesen. In dieser Situation, Ende Januar 2021, habe er dann die erste Abrechnung erhalten und festgestellt, dass die ihm zugesagte Höherstufung nicht galt. „Zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr erkennen, was ich eigentlich tue“, sagte der 61-Jährige, dem ein Gutachter inzwischen wiederkehrende depressive Phasen – in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen – und eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung attestiert hat.

Er kommt zudem zu dem Ergebnis, dass sich der Angeklagte wegen der geringeren Eingruppierung in seinem Selbstwertgefühl erschüttert fühlte. Das habe für ihn die Realität verzerrt, indem er den Konflikt zuspitzte und letztlich in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war – bis hin zur verminderten Schuldfähigkeit. Denn aus dem Gefühl des Ungerecht-Behandelt-Werdens legte der Angestellte am 25. Februar einen neuen Fall an, nach dem ein Kind rückwirkend zum 1. Januar 2021 und für alle folgenden Monate jeweils 180 Euro erhalten sollte. Als Bankverbindung gab er sein Konto an und legte einem Kollegen, dem Vier-Augen-Prinzip entsprechend, die Akten zur weiteren Bearbeitung vor. Dem anderen, ebenfalls 61-jährigen Mitarbeiter aber kam der „unübliche Verwendungszweck“ merkwürdig vor, er prüfte die Unterlagen und stellte fest, dass es das genannte Kind gar nicht gibt. „Als ich den Verdacht hatte, dass etwas nicht korrekt ist, informierte ich meine Abteilungsleiterin“, sagte der Zeuge vor Gericht.

Richterin setzt Strafe zur Bewährung aus

Die 47-Jährige schaute sich die Dokumente an und kam zu dem gleichen Ergebnis wie ihr Mitarbeiter. Daraufhin habe sie den Angeklagten mit den Vorwürfen konfrontiert: „Er hat alles sofort zugegeben und von einer dummen Entscheidung gesprochen“, sagte sie. Bitter für den Beschuldigten: „Hätte er mich wegen der Höherstufung kontaktiert, hätte ich mich für ihn eingesetzt“, sagte die Abteilungsleiterin, nach deren Angaben kein Cent ausgezahlt worden war. Stattdessen aber verlor der 61-Jährige seine Arbeit nach gerade einmal sieben Wochen, es folgten die stationäre Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik und die ambulante Weiterbehandlung. Bis in den Herbst hinein war der Burgdorfer krank geschrieben, inzwischen arbeitet er nach eigenen Angaben in einem neuen Aufgabenfeld.

Faktoren wie das Geständnis, das bisher straffreie Leben, ein sicheres soziales Umfeld, eine geregelte Arbeit und die eingeschränkte Schuldfähigkeit berücksichtigte der Staatsanwalt zugunsten des Angeklagten – gegen ihn freilich sprach, dass die Überweisung auf Dauer angelegt war und dass er als Amtsträger gehandelt hatte. Er forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung, der Verteidiger plädierte auf ein mildes Urteil. Amtsrichterin Stephanie Rohe folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, sie stellte dem 61-Jährigen zudem einen Bewährungshelfer an die Seite. Denn der Angeklagte wartet seit Mai vergangenen Jahres auf eine psychotherapeutische Behandlung – und die, so die Hoffnung der Richterin, könnte mit professioneller Hilfe schneller erzielt werden.