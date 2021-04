Burgdorf

Ausgerechnet im Superwahljahr fliegen im CDU-Stadtverband Burgdorf zurzeit die Fetzen. Einflussreiche Funktionsträger versuchen, CDU-Chef Oliver Sieke und dessen Vorstand zu stürzen. Angeführt von dem Ehrenvorsitzenden Barthold Plaß sowie dem früheren Fraktionschef und Bürgermeisterkandidaten Mirco Zschoch hat eine kleine Gruppe mithilfe einer Unterschriftenliste jetzt eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem Ziel erzwungen, Sieke abzuwählen. Auch Bürgermeister Armin Pollehn hat nach eigenen Angaben für das Einberufen der Sitzung unterschrieben.

Mit einer gezielten Indiskretion machte ein Parteiinsider Anfang März öffentlich, dass es im Februar zum Bruch zwischen der vom Stadtverband zur Wahlkampfvorbereitung eingerichteten Zukunftswerkstatt und Parteichef Sieke gekommen war. In einem Protokoll und einer Aktennotiz, die dieser Zeitung vorliegen, sprechen die Werkstattmitglieder dem Vorsitzenden die Fähigkeit zur Kommunikation ab. Sie werfen ihm sogar soziale Inkompetenz vor. Mit Blick auf den Wahlkampf brauche es eine „vollständige Neuausrichtung“, notierte Reinhard Broy als Sprecher der Zukunftswerkstatt. Damit gemeint war Siekes Ablösung.

40 Mitglieder verlangen Vorstandswahlen außer der Reihe

Die Gruppe um Broy, zu der außer Zschoch und Plaß die Ratsfrau Sonja Heyna, die amtierenden Vorstandsmitglieder Corina Höfner, Bastian Altenburg und Sven Wessarges sowie das Partei-Urgestein Monika Reißer aus Heeßel und die Tui-Managerin Marion Brockmüller aus Hülptingsen zählen, setzt nun alles daran, Siekes Sturz zu organisieren. Dazu übergab die Gruppe dem Vorstand am 25. März eine Liste mit Unterschriften von 40 Mitgliedern, die eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen unterstützen. Laut Broy will Brockmüller dort gegen Sieke antreten. Die will sich zu ihren Ambitionen nicht äußern.

Sieke und sein Vorstand mussten reagieren. Laut Satzung sind sie dazu verpflichtet, die Versammlung innerhalb von drei Wochen einzuberufen, weil mehr als 20 Prozent der CDU-Mitglieder dies wünschen. Die Parteibasis ist bereits eingeladen. Die Präsenzversammlung soll am Sonnabend, 10. April, nachmittags im Stadthaus sein.

Sieke gibt sich zuversichtlich. Die klare Mehrheit im amtierenden Vorstand – mit Ausnahme von Höfner, Altenburg und Wessarges – stehe hinter ihm, reklamiert der Parteichef für sich. Auch der Vorsitzende der Ratsfraktion, Klaus Köneke, und der Kreisverband Hannover-Land stünden zu ihm. Kreisgeschäftsführer Uwe Rebitzky werde zur Versammlung kommen und die Vorstandswahlen leiten.

Oliver Sieke (links) übernimmt im September 2019 den CDU-Parteivorsitz von Armin Pollehn, nachdem dieser zum Bürgermeister gewählt ist. Quelle: CDU

Auf der Liste von Siekes Gegnern, die etliche neue Mitglieder angeworben haben sollen, um sich so die Mehrheit gegen Sieke zu sichern, steht auch die Unterschrift von Bürgermeister Pollehn. Nach seiner Wahl zum Stadtoberhaupt hatte dieser den Parteivorsitz an Sieke übergeben, der dann mit 97,5 Prozent der Stimmen gewählt wurde. Pollehn dürfte zunehmend aufstoßen, dass er sich seit seinem Amtsantritt bei allen wichtigen Entscheidungen im Rat mit Mehrheiten jenseits der Christdemokraten arrangieren musste, also auf die Unterstützung von SPD, Grünen und WGS FreieBurgdorfer angewiesen war. Dass Sieke die CDU als Klimaschutzpartei zu positionieren suchte und obendrein mit den Grünen flirtete, dürfte dem Bürgermeister ebenso wenig geschmeckt haben.

Pollehn tritt aber Aussagen entgegen, er habe sich aktiv in den Streit eingemischt: „Das ist eine parteipolitische Angelegenheit, aus der ich mich weitgehend heraushalte“, sagt er auf Anfrage. Aber er betont auch: „Zwischen dem Vorstand sowie einigen Mitgliedern und Arbeitsgruppen zeichnet sich keine einvernehmliche Lösung ab, sodass die Mitgliederversammlung als Souverän über die Zukunft entscheiden muss.“ Deshalb habe er den Vorstoß der Kritiker mit seiner Unterschrift unterstützt.

Ex-Werteunionist Mirco Zschoch soll Aufstand anführen

Sieke wähnt freilich den Rechtsausleger und Ex-Werteunionisten Zschoch als treibende Kraft hinter dem parteiinternen Aufstand: Zschoch behaupte von sich, er sei der letzte echte Konservative in der Burgdorfer CDU: „Der will die CDU vom Pfad der Erneuerung abbringen.“ Andere ließen sich dafür aus unterschiedlichen Gründen einspannen. Auffällig sei beispielsweise der Widerstand, der sich in Hülptingsen gegen seine Person formiert habe, nachdem die CDU-Ratsfraktion geschlossen einen Ortsrat für den Ortsteil abgelehnt hatte, obgleich die Initiative dafür vom CDU-Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer und der Christdemokratin Brockmüller ausging.

Zschoch teilt auf Anfrage mit, dass wesentliche Kritikpunkte der Unterzeichner die „mangelhafte Kommunikation, unzureichende Einbeziehung der Mitglieder sowie fehlende Kritikfähigkeit“ des Vorstandes seien. Wie groß der Unmut sei, lasse sich daran ablesen, dass er nur drei Tage für das Sammeln der 40 Unterschriften benötigt habe. Gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Burgdorf und im Bund brauche die CDU einen Vorstand, der als Team die Wahlkampfvorbereitung starte. „Mit einem personellen Neustart verbinde ich auch die Erwartung, dass Werte wie ein wertschätzender Umgang miteinander, gegenseitiges Vertrauen, Transparenz und Ehrlichkeit den erforderlichen Stellenwert zurückerlangen“, schreibt Zschoch in einer Stellungnahme.

Auch Sieke hat indes die Werbetrommel gerührt und neue Mitglieder geworben, die ihn im Stadthaus am Sonnabend unterstützen sollen. Laut Sieke hat die CDU inzwischen 181 Mitglieder. „Wir werden nicht hinschmeißen“, versichert er.

Von Joachim Dege