Burgdorf

Manege frei: So heißt es in den Herbstferien, wenn der Flozirkus Florentine in der Martin-Luther-Kirchengemeinde Ramlingen-Ehlershausen sein Zelt aufschlägt. Er holt in diesem Herbst den Mitmachzirkus für Kinder nach, der vergangenes Jahr pandemiebedingt ausfallen musste.

Von Montag, 18. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, bringen der Zauberer Petersilie Zwackelmann und die restliche Besatzung des Zirkus den Kindern die Welt des Zirkus näher. Die Jungen und Mädchen zwischen sechs und elf Jahren können dann über Clowns lachen, die Akrobaten bestaunen und sich von den Tricks der Zauberer verblüffen lassen. Aber die Zauberer halten ausnahmsweise ihre Zaubertricks den Kindern gegenüber nicht geheim. Und auch die Clowns und Akrobaten weihen sie in ihre Zirkuskunst ein. So lernen die Teilnehmenden Tricks, mit denen sie ihre Freunde und Familie selbst beeindrucken können. Dafür bekommen die Kinder sogar eine Bühne.

Denn für Freitag, 22. Oktober, 15 Uhr, ist eine große Show geplant. Zuvor trainieren die Jungen und Mädchen von Montag bis Donnerstag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr in der Manege. Der Kirchenkreisjugenddienst Burgdorf bietet den Mitmachzirkus in Kooperation mit den drei Burgdorfer Kirchengemeinden unter der Leitung von Janne Neumann an. Interessierte können sich ab Montag, 20. September, online auf www.kjd-burgdorf.de anmelden. Die Teilnahme an der Zirkuswoche kostet zehn Euro. Es werden insgesamt 20 Plätze angeboten.

Von Max Baumgart