Burgdorf

Die Stadtverwaltung hat jetzt einräumen müssen, dass die mobilen Luftreinigungsanlagen zum Schutz vor Coronaviren anders als Eltern in Aussicht gestellt, doch nicht mehr vor Weihnachten an die Burgdorfer Schulen und Kitas ausgeliefert werden. Auf Nachfrage von Norbert Mau, Elternvertreter der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule mit annähernd 1000 Schülern, gab Gunther Marsch von der Gebäudewirtschaftsabteilung am Rande einer gemeinsamen Sitzung von Schul-, Bau- und Finanzpolitikern des Rates am Montagabend die Auskunft, dass die Geräte nicht so schnell wie gedacht beschafft werden könnten.

Stadt will 322 mobile Luftreiniger kaufen

Marsch nannte für die Zeitverzögerung vergaberechtliche Gründe. Sobald diese ausgeräumt seien, wolle die Stadt die Geräte umgehend bestellen. Dann werde es schnell gehen. Die Lieferfrist sei kurz. Realistisch sei aber, dass sie Geräte frühestens im neuen Jahr zum Einsatz kämen.

Der Rat der Stadt hatte Mitte September auf dringenden Elternwunsch und gegen den erklärten Willen von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) beschlossen, dass alle Kitas und Schulen mobile Luftreiniger bekommen sollen. Die Stadt schrieb die Geräte daraufhin aus. Sie will 322 davon kaufen und rechnet mit Kosten in Höhe von rund 280.000 Euro.

Von Joachim Dege