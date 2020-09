Burgdorf/Uetze

Auch so geht Landwirtschaft heute: Ein Großbetrieb wie der von Andreas Thieleking aus Heeßel, Martin Carlens aus Weferlingsen und Hauke Schmidt aus Hänigsen bewirtschaftet schon mal 730 Hektar Land. Auf 168 Hektar reifen dort Kartoffeln – für Chips, die Weiterverarbeitung zu Stärke, für den Kochtopf in Kantinen und als Pommes frites in der Gastronomie. Die Erdäpfel müssen jetzt eingeholt werden. Es herrscht Hochsaison bei der Ernte. Die siebenköpfige Mannschaft auf dem Kartoffelroder fährt deshalb morgens raus und ackert bis in den Abend hinein. Das zehrt an den Kräften. Und es macht Appetit. Den stillt Koch und Ernte-Caterer Ralf Brotzki. Er liefert den Bauern das Mittagessen direkt ans Feld – mitsamt Teller, Messer und Gabel.

Brotzki stammt aus Lehrte. Das Kochhandwerk lernte er einst in den Wülfeler Brauereigaststätten in Hannover, bevor er bei Kempinski in Frankfurt ein Managementtraining absolvierte und schließlich auch noch die Hotelfachschulbank drückte. Seine Leidenschaft galt stets der kreativen Arbeit in der Küche. „Seit 20 Jahren stehe ich wieder am Herd, seit zehn Jahren bin ich selbstständig.“ Zuerst mit einer Kochschule in Großburgwedel, aktuell mit dem Geschäftsmodell Essen auf Bestellung in Isernhagen H.B. Dort gibt er Kochkurse, bekocht kleine Gruppen von sechs bis zehn Personen, bietet seine Cateringdienste für Geburtstage, Feste und andere Gelegenheiten an – wo immer der Kunde es wünscht. Die Tapas-Abende, die Brotzki via soziale Medien bewirbt und zu denen man sich anmelden muss, sind regelmäßig ausgebucht.

Ein willkommener Auftrag in der Corona-Zeit

Landwirt Andreas Thieleking und seine Frau Caroline sind seit sieben Jahren Kunden von Brotzki. Früher bekochte Caroline Thieleking die Erntemannschaft ihres Mannes selbst. „Ich koche für mein Leben gern“, sagt sie. Aber sie ist selbst auch berufstätig. Deshalb kam sie auf die Idee, Brotzki zu fragen, ob der das Ernte-Catering übernehmen könnte.

Das Mittagessen für die Erntemannschaft ist fertig: Koch Ralf Brotzki bringt Landwirt Andreas Thieleking eine große Schale Kartoffelgratin mit. Quelle: Joachim Dege

Die Gastronomie hat es in Corona-Zeiten schwer. Da kommt so ein Auftrag für Brotzki gerade recht. 50 Essen liefert er nun jede Woche aus. Immer direkt ans Feld, je nachdem wo die Landwirte mit ihrer Erntemannschaft und dem riesigen Roder gerade die Knollen aus dem Boden holen: in Hänigsen, Hülptingsen, Kolshorn, Dahrenhorst, Weferlingsen, Ramlingen und Heeßel.

Die Männer auf der Rodemaschine schuften jeden Tag zwölf Stunden. Das macht Hunger. Tische und Bänke haben sie dabei. Wenn es Zeit ist fürs Mittagessen, ist die Tafel schnell aufgestellt. Den Rest bringt der Koch mit. „Abends sage ich ihm, wie viele wir sind. Unseren jeweiligen Standort schicke ich ihm über Whatsapp“, sagt Thieleking. Brotzki bestimmt den Speiseplan, der sich nach dem vorgegebenen Budget richtet. „Das Entscheidende ist, dass sie satt werden und es ihnen schmeckt“, sagt der erfahrene Koch.

Am Sonntag tischt der Koch Rouladen auf

Thieleking und seine Mannschaft sind zufrieden. „Ralf ist überpünktlich. Das Essen ist immer warm und reichlich, und es schmeckt“, sagt der Bauer lobend. In dieser Woche gab es schon Schweinenacken mit Salzkartoffeln, Rinderfiletstreifen in Balsamico mit Rosmarinkartoffeln, Gabelnudeln mit Chilihack, Rinderhackbällchen in Tomatensoße und Putengeschnetzeltes mit Pfifferlingen und Kartoffelgratin. Am Sonntag sogar Rouladen. Satt sind die Männer davon noch jedes Mal geworden, wie sie selbst bestätigen.

Die Erntehelfermannschaft isst meist auf dem Feld. Hier sitzt sie zum Mittagessen ausnahmsweise mal in einem Container an einem Tisch. Quelle: Joachim Dege

Brotzki kauft am Vortag alles frisch ein. Ab morgens um 9 Uhr steht er am Herd. Das entlastet nicht nur die berufstätigen Frauen der Landwirte. Es spart auch Zeit. Die Mittagspause bleibt so auf eine halbe Stunde beschränkt. Danach kann die Ernte sofort weitergehen. Würden alle erst zu einem der Höfe fahren und dort zum Essen einkehren, dauerte das alles viel länger.

Das ist Zeit, die Thieleking und seine Kollegen lieber für die Ernte einsetzen. Aktuell ist die heiße Phase, in der die Erntemannschaft täglich von morgens bis abends rodet. Die Kartoffeln, die sie jetzt aus dem Boden holen, müssen für die Vermarkung im Winter eingelagert werden in drei große Hallen in Hänigsen, Weferlingsen und Heeßel. Bis nach Italien und sogar nach Norwegen liefern Thieleking und seine Kollegen ihre Kartoffeln.

Von Joachim Dege