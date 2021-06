Burgdorf

„Nachhaltig“: Der Name ist Programm in dem Geschäft, das jetzt an der Marktstraße 45 eröffnet hat. Dabei geht es nicht etwa um unverpackte Bio-Lebensmittel, sondern um hochwertige Damenbekleidung und passende Accessoires. „Eine Boutique, der man nicht ansieht, dass sie überwiegend ein Second-Hand-Laden ist“, fasst Inhaber Norbert Gerstenberger sein Konzept zusammen.

Ausgetüftelt hat er es gemeinsam mit der Frau an seiner Seite. Die kennt sich aus mit Mode: Fast 30 Jahre lang hat Katrin Hillscher Burgdorferinnen in ihrem Modegeschäft Trendlife beraten. Bis Corona kam. Nun der Neustart. „Das ist ein völlig neuer Laden“, sagt Gerstenberger. Er selbst verfolgt seit Längerem, was sich so tut in Sachen Nachhaltigkeit und gibt sich überzeugt, mit dem Konzept einen Nerv der Zeit zu treffen. „Es kann nicht sein, dass Kleidung weggeworfen wird, nur weil sie sich beispielsweise doch als Fehlkauf entpuppt.“

Kommissionsware wird für drei Monate angenommen

Gekauft, in den Schrank gewandert und aussortiert – ein Schicksal, das so manches Kleidungsstück trifft, weiß Modeberaterin Hillscher aus Erfahrung. „Mitunter sind die Stücke ein-, zweimal getragen oder sogar noch gar nicht.“ Insbesondere bei hochwertiger Mode sei das einfach schade. „Die hat ein zweites Leben verdient – und andere Frauen freuen sich, wenn sie ein neues, gut erhaltenes Lieblingsteil finden und dafür deutlich weniger ausgeben müssen als den Originalpreis.“ Das Interesse scheint da zu sein: Nahezu täglich meldeten sich Damen, die etwas in Kommission geben wollten, sagt Hillscher.

Für maximal drei Monate wird die jahreszeitlich passende Ware zu einem gemeinsam abgestimmten Preis im Laden angeboten. „Sollte sie dann nicht verkauft sein, kann das Kleidungsstück wieder abgeholt werden – oder wird von uns an karitative Einrichtungen weitergegeben“, sagt Gerstenberger. Das Geschäft nimmt Kleidung bis Größe 44/46 an, allerdings keine Ballkleider oder Hosenanzüge. „Der Bedarf ist gerade nicht da“, sagt Hillscher: „Da hat sich mit dem Homeoffice einiges verändert.“

Upcycling ist ein großes Thema

Nicht nur gepflegtes Gebrauchtes, sondern auch nachhaltiges Neues gibt es im „Nachhaltig“. Beispielsweise Sneakers, deren Sohlen aus recyceltem Gummi hergestellt sind, und Kleidung aus Biobaumwolle. Dazu Schönes und Nützliches wie Gläser und Vasen aus Altglas, und Einkaufstaschen aus recyceltem Plastik. Oder Sprossen, die in der Kokosnussschale gezogen werden können.

Um all dies bis ins Detail ansprechend zu präsentieren, haben sich Gerstenberger und Hillscher Läden mit ähnlichem Konzept angeschaut – bis hin nach Hamburg-Eppendorf. Und daraus Lehren für ihr eigenes Geschäft gezogen: „Wenn eine Kundin in den Laden kommt und erst beim Bezahlen merkt ,Ach, das ist Second Hand?’ – dann ist das so, wie es sein soll“, sagt Gerstenberger.

Von Sandra Köhler