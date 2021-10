Burgdorf

Fahrraddiebstahl im Stadtgebiet: Noch unbekannte Diebe haben am Montagabend an der Wilhemstraße ein Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad war nach Aussage eines Polizeisprechers mit einem Kettenschloss an einer Straßenlaterne befestigt. Zwischen 20 Uhr und 23.10 Uhr durchtrennten die Täter das Schloss mit einem bisher unbekannten Werkzeug und stahlen das Rad. Bei dem Mountainbike handelt es sich um das Modell „Raptor Disc“ von der Marke „Bulls“. Der Rahmen ist grau lackiert. Außerdem hat das Rad schwarze Anbauteile, 29-er Laufräder, 21 Gänge und ist ungefähr 300 Euro wert.

Wer den Diebstahl beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Rades geben kann, erreicht die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Leonie Habisch