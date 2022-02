Burgdorf

Unter dem Titel „Faszination 20er Jahre — Leben in der Weimarer Republik“ präsentieren der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV), die Stadt Burgdorf, der Förderverein Stadtmuseum gemeinsam mit dem Historischen Museum Hannover aus deren Reihe „Geschichte unterwegs“ eine Ausstellung als Gemeinschaftsprojekt. Die Schau ist zwischen Sonntag, 27. Februar, und 22. Mai in der Einrichtung an der Schmiedestraße 6 zu sehen.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, üben bis heute die 1920er Jahre eine anhaltende Faszination aus. Doch was prägte sie jenseits von Mode und Wirtschaftskrise und welche dunklen Seiten hatte die das Jahrzehnt prägende Weimarer Republik? Wie war es möglich, dass das erste demokratische Experiment auf deutschen Boden komplett scheiterte? Spannende Antworten darauf soll die neue Ausstellung im Stadtmuseum geben. Dabei sind auch viele Burgdorfer Impressionen aus dieser Zeit zu sehen.

Besucher haben freien Eintritt

Für die Zusammenstellung sind Eva Catherina Heesen und Andreas Fahl vom Historischen Museum gemeinsam mit Horst Regenthal vom Arbeitskreis Stadtmuseum des VVV verantwortlich. Die Schau wird von der Region Hannover und der Stadtsparkasse Burgdorf finanziell gefördert. Sie ist bei freiem Eintritt sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Ein Jahrzehnt der Gegensätze

Gezeigt wird ein Jahrzehnt der Gegensätze in Bildern: Die Auswirkungen des Versailler Friedensvertrages nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, das instabile politische Gefüge der neu gegründeten Weimarer Republik, prekäre Wohnverhältnisse der unterprivilegierten Bevölkerungsschichten, Inflation, die spätere Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit. Diese Phänomene standen einst dem rasanten technischen Fortschritt und einer neuen Ära der Unterhaltungskultur mit ihrer Sucht nach schillerndem Glamour gegenüber.

Kino, Tanz, Varieté und Mode erlebten in der Weimarer Republik einen wahren Boom und halfen den Menschen, die schrecklichen Erlebnisse des ersten weltumspannenden Krieges aus dem Gedächtnis zu verbannen. Allerdings hatten vielfach nur die Wohlsituierten das Vergnügen. In dieser Zeit des sprichwörtlichen „Tanzes auf dem Vulkan“ konnte jedoch niemand vorausahnen, was nach 1933 über Deutschland und die gesamte Welt hereinbrechen sollte.

Die Ausstellungsgestalter haben ein umfassendes Zeitbild in Deutschland, das sich aus Politik und Gesellschaft, Wirtschaft, Stadtentwicklung und Architektur, Kunst, Musik, Theater, Literatur sowie dem Alltag in seinen zeitbedingten Erscheinungsformen entworfen. Dabei richtet sich der Fokus auch auf Burgdorf. Ein Part der Ausstellung ist dem damaligen Bürgermeisters Heinrich Schuster und seinem Wirken gewidmet. Er übernahm den Posten 1889 und ging am 30. September 1926 nach 37-jähriger Amtszeit in den Ruhestand. Sein Grab befindet sich bis heute auf dem Magdalenenfriedhof.

Attraktives Beiprogramm für Erwachsene, Kinder und Familien

Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches, vom Historischen Museum organisiertes Beiprogramm für Erwachsene, Kinder und Familien. Interessierte können sich per E-Mail an buchungen.hmh@hannover-stadt.de oder unter Telefon (0511) 16843945 anmelden. Zu den Angeboten für Erwachsene gehören öffentliche Führungen am 6. März, 3. April und 8. Mai jeweils um 14 Uhr oder nach Vereinbarung. Es gibt zudem literarische Führungen sowie für Kinder ein Osterferienprogramm mit Mitmachaktionen. Gleiches gilt bei den verkaufsoffenen Sonntagen am 13. März und 15. Mai sowie weiteren Veranstaltungstagen. Dafür sind Anmeldungen bei der Firma Bleich, Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862 erforderlich. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen gibt ein Begleitflyer, der zu den Öffnungszeiten im Stadtmuseum erhältlich oder auf der Internetseite www.vvvburgdorf.de abrufbar ist. Weitere Führungen sind nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Von Sven Warnecke