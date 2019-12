Burgdorf

Das Ensemble The World of Musicals bringt seit vielen Jahrzehnten Hits aus Musicals wie „Der König der Löwen“, „Mamma Mia“, „Cats“ und „Das Phantom der Oper“ auf die Bühne. Die Gruppe gastiert am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr in Burgdorf im Veranstaltungszentrum StadtHaus. Ab sofort gibt es Karten im Vorverkauf.

Die Liveshow bestreiten ein Sänger und ein sechsköpfiges Tanzensemble. Nationale und internationale Künstler zählen nach Veranstalterangaben zu der bühnenerfahrenen Gruppe, die unbändige Energie, musikalische Leidenschaft und professionelles Können auf die Bühne bringe. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sollen moderne LED-Bühnentechnik und authentische Kostüme sorgen.

The World of Musicals gibt einen Einblick in „Das Phantom der Oper“. Quelle: Gregor Eisenhuth

Außer einem Disney-Musicalblock wartet die zweistündige Show auch mit einem Medley mit 25 Hits aus 100 Jahren Musicalgeschichte in 15 Minuten auf. The World of Musicals ist nach eigenen Angaben bereits zum sechsten Mal auf Deutschlandtournee.

Tickets für die Musicalshow gibt es ab sofort in der Geschäftsstelle von HAZ und NP, Marktstraße 16, Telefon (0 51 36) 8 99 40.

Von Isabel Becker