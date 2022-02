Burgdorf

Wenn zwei Musiker ohne kaufmännisches Know-how ein Geschäft mit Instrumenten eröffnen – dann stößt diese Idee bei vielen auf große Skepsis. Diese Erfahrung zumindest machten Markus Baruth und Roland Mierswa, als sie im Jahr 2011 die Idee für ihr Musikhaus an der Wallstraße entwickelten. Am 5. Februar 2012 starteten sie mit dem Verkauf von Gitarren und Schlagzeugen, E-Pianos und Blockflöten. So manch einer prophezeite ein schnelles Ende, doch das Duo feiert nun mit seinen Kundinnen und Kunden den zehnten Geburtstag.

Im Rückblick, sagt Mierswa, wirke die Zeit gar nicht so lang. Den Anstoß für die Geschäftsgründung habe das Duo von Peter Fritz bekommen, der über Jahrzehnte bis zum Rentenalter ein Musikgeschäft an der Braunschweiger Straße betrieb. „Damals haben wir gesagt, dass wir das übernehmen“, sagt Baruth, der wie sein Kompagnon bis zur Firmengründung in einem unbefristeten Vollzeitjob arbeitete – bei der Stadt Burgdorf. Privat hätten beide aber immer ein Instrument gespielt, zumeist in einer Band. Deshalb habe er sich den beruflichen Neustart gut vorstellen können, allerdings an anderer Stelle in der Innenstadt.

Entrümpeln, verhandeln, verkaufen

Vor der ersten Kundenberatung aber stand körperliche Arbeit. Baruth und Mierswa mussten in dem Ladenlokal die Einrichtung entsorgen, zentimeterdicke Tapetenschichten abtragen, die Wände und Böden renovieren, eine Litfaßsäule für Musikerinnen und Musiker aufbauen. Parallel dazu kümmerten sich beide erstmals um kaufmännische Fragen wie Abnahmemengen und Präsentationsverpflichtungen. „Das war für uns totales Neuland“, sagt Mierswa und schmunzelt. Immerhin: Sie erhielten für Baruth einen Existenzgründerzuschuss, der in den ersten beiden Jahren half.

Es folgte der Kauf von Instrumenten. „Wir wollten ein Vollversorger sein“, sagt Mierswa. So fanden sich Blas-, Saiten-, Schlag- und Tasteninstrumente an den Wänden und in den Nischen des urigen Geschäfts. Gut 500 Instrumente gab es anfangs: von der Rassel über die Gitarre bis zum Schlagzeug. Doch schnell hätten sie gemerkt, dass sie mit diesem Angebot nicht gegen das Internet agieren könnten, sagt Mierswa. Deshalb nahmen sie die Blas- und Tasteninstrumente wieder aus dem Programm und konzentrierten sich auf die Saiteninstrumente und Schlagzeuge – aus gutem Grund, denn Baruth spielt Gitarre und Bass, Mierswa eben Schlagzeug. „Damit können wir adäquat beraten, deshalb haben wir uns wirklich darauf spezialisiert“, sagt Mierswa.

Kein Geschäft über einen Onlineshop

Wer eine besondere Gitarre oder einen speziellen Bass oder ein Becken suche, sei bei ihnen richtig. Er oder sie bekomme zum Instrument neben der Beratung auch einen Service, den es eben im Internet nicht gebe. „Zu uns müssen die Kunden zum Einkaufen kommen, wir verschicken keine Instrumente aus einem Onlineshop heraus“, sagt Mierswa mit Verweis auf logistische Herausforderungen oder rechtliche Fragen bei einer Rücksendung. Das Konzept funktioniere gut, bilanzieren beide nach der Umstellung vor einigen Jahren und nennen als Beispiel dafür die vergangenen Tage, als Käufer aus Berlin, München, Mannheim und Luxemburg zur Wallstraße kamen.

Doch nicht nur das Angebot änderten die Unternehmer in den vergangenen zehn Jahren. „Wir haben zum Beispiel auch die Öffnungszeiten reduziert, um unsere Ressourcen nicht zu sehr zu strapazieren“, sagt Baruth. Das bedeute nicht, dass sie außerhalb der Zeiten keine Kunden bedienten. „Wenn jemand einen Termin vereinbart, sind wir flexibel“, fügt er hinzu. Um sich Musikern vorzustellen, organisierte das Duo zudem in den ersten Jahren kleine Konzerte – mit hochkarätigen Musikern, die unter anderem Jan Delay begleiten. „Aber dann haben wir festgestellt, dass uns die Leute mehr als Veranstalter wahrnehmen und damit aufgehört.“

Reparaturen retten Unternehmen im Lockdown

Jede Entscheidung treffen sie gemeinsam, mal sei einer der Bremser und der andere Beschleuniger, mal umgedreht, sagt der 56-jährige Baruth. Und sein ein Jahr jüngerer Kompagnon ergänzt, die gemeinsame Arbeit sei sehr bereichernd – weshalb eine Rückkehr in ein Angestelltenverhältnis für beide nicht in Frage komme. Auch nicht während der Corona-Pandemie, die sie vor Herausforderungen stellte. „Es gab keine Konzerte, keinen Unterricht in der Musikschule, nichts, wofür Instrumente oder Ersatzteile benötigt wurden“, sagt Mierswa. Aber in der Zeit hätten viele ihre Instrumente wieder in die Hand genommen, die über Jahre in Wohnungen und Häusern lagen und sie für eigene Corona-Musikprojekte wieder reparieren lassen. „Das hat uns geholfen“, sagt Baruth, ebenso wie viele Kunden, die fünf Pakete Saiten kauften – ohne sie akut zu benötigen.

Lockdown, Handel an der Ladentür mit Terminvereinbarung: All das hätten sie überstanden. Jetzt hofften sie auf eine Rückkehr in die Normalität, sagt Mierswa. Und im nächsten Jahrzehnt werden sie wieder sehen, wie kleine Kinder in der Musikschule mit einem Instrument einsteigen, damit aufwachsen und es später als Hobby spielen. „Für uns ist es wunderbar, dass wir das miterleben können“, sagt Baruth – und Mierswa nickt bestätigend.

