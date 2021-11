Burgdorf

Die Musikschule Ostkreis Hannover hat sich bei ihrem Konzert „Treffpunkt Musikschule“ die Möglichkeiten der schönen neuen digitalen Welt zunutze gemacht: Erstmals hatten Musikfreunde am Sonnabend die Wahl, ob sie das Konzert live im JohnnyB. in Burgdorf oder aber via Youtube-Stream zu Hause am PC, Laptop oder Handy verfolgen wollten. Doch auch, wer diesen Termin verpasst hat, muss nicht traurig sein: Über den Youtube-Kanal der Musikschule ist die Veranstaltung auch im Nachhinein abrufbar.

Im JohnnyB. war wegen der rollenden vierten Corona-Welle 2G+ und Kontaktnachverfolgung per Luca-App oder Zettel angesagt. Impfzertifikate und negative Tests wurden genau geprüft. „Etwa 50 Besucher haben sich per E-Mail angemeldet. Die, die nicht mitbekommen hatten, dass man sich anmelden sollte, können hier vor Ort einen Test absolvieren“, sagte Joachim Hunold vor dem Konzert. Damit aber auch die, die nicht vor Ort sein konnten, die nicht nur von den Aktiven sehnsüchtig erwartete Veranstaltung verfolgen konnten, gab es einen Livestream per Internet. Eine Musikschulpremiere, die aber kein Einzelfall bleiben soll.

Musikschule plant mehr digitale Formate

Digitale Möglichkeiten nutzen, aber gleichzeitig die klassische Arbeit vor Ort weiterführen: So plant die Musikschule Ostkreis für die Zukunft. „Wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind. Und gerade jungen Leute sind viel in der digitalen Welt unterwegs“, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Hinz. Er machte aber auch klar: „Musikschule muss sich klar von YouTube-Tutorials unterscheiden.“ Wichtig sei die Rückmeldung, der Dialog mit den Lehrern.

„Weil wir durch Corona gemerkt haben, dass unsere Technik ausbaufähig ist“, hatte Musikschulleiterin Nana Zeh sich beim Förderprogramm des Bundes Neustart Kultur digitale Content-Produktion beworben – und nach der Zusage eine Koorperation mit dem JohnnyB. (und dem VVV) angeschoben. So sorgte die erfahrene Technikcrew im Jugendkulturhaus an der Sorgenser Straße dafür, dass die Übertragung funktionierte – und die Musiker konnten sich auf das Konzert konzentrieren.

Ensembles harmonieren trotz schwieriger Proben perfekt

Mit Zoom und Co. hatten Lehrer und Schüler der Musikschule Ostkreis bereits während der vergangenen Monate ihre Erfahrungen gemacht – war es doch zeitweise die einzige Möglichkeit, überhaupt zu proben. Eine Chorprobe, bei der die Sängerin zu Hause mit einem Familienmitglied oder einer Freundin vor dem Bildschirm sitzt und zwar die Chorleiterin hört, aber nicht ihre Mitsänger – das sei schon ganz schön seltsam, sagte Zeh: „Es fehlt der Chorklang, in den man sich auch ein bisschen fallen lassen kann.“

Entsprechend nervös waren die Mitglieder des Chores Sugar & Salt denn auch. Galt es beim Traditional „Bring Me Little Water“ doch, Bewegungen und Gesang zu verbinden; beim „Mambo“ von Herbert Grönemeyer, rhythmisch entgegengesetzte Stimmen punktgenau miteinander zu verbinden. Doch trotz ungewöhnlicher Proben klappte alles famos. Auch der Big Band Burgdorf hatte die lange Probenpause von fast einem Jahr nicht geschadet. Bei „Jumpin’ at the Woodside“ swingte das Orchester wie eh und je. „Da krieg ich ja Gänsehaut, das hatten wir lange nicht.“

Video zum Rock-Pop-Workshop begeistert Konzertbesucher

Die Gänsehautmomente rissen nicht ab: Als das Gitarrenensemble Happy Strings „Ho he“ nach dem Shanty „What shall We do with a Drunken Sailor“ anstimmte, waberte der Nebel umher wie bei einer Fahrt übers Meer. Und als das Orchester „Arabische Nächte“ aus dem Film „Aladdin“ anstimmte, hätte auch das Auftauchen eines fliegenden Teppichs wohl keinen wirklich gewundert. Als Sahnetüpfelchen gab es noch ein digitales Schmankerl: Die Weltpremiere des Videos zum Rock-Pop-Workshop der Musikschule.

„Das haben auch die Teilnehmer noch nicht gesehen“, verriet Nana Zeh. Die Reaktionen des Publikums ließen nicht lang auf sich warten: Ein rockiges „We Built this City“, „And all Thats Jazz“ mit Federboa und das kultige „Time Warp“ aus der Rocky Horror Picture Show setzten die Reihe der Gänsehautmomente und der Bravorufe fort. Auch digital kann live sozusagen.

