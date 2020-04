Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Die Corona-Zwangspause für Schüler soll am 4. Mai enden. Das Datum signalisiert den Start für die schrittweise Wiederöffnung der Schulen. „Leider stehen die Musikschulen nicht auf der Liste von Institutionen, die wieder starten dürfen“, bedauert Nana Zeh, Direktorin der interkommunalen Musikschule Ostkreis Hannover. Die Lehrer der Einrichtung versuchen derweil, ihre Schüler mit Online-Unterrichtsangeboten zu erreichen.

Der Landesverband Niedersächsischer Musikschulen versucht laut Zeh, bis Anfang Mai auf politischer Ebene eine baldige Integration der Musikschule in die Exitstrategie zu erzielen. Zeh bereiten die Gebührenausfälle Sorgen. Für März seien die Gebühren erstattet worden. „Wenn der Unterricht im Mai weitergehen kann, kommen wir mit einem blauen Auge davon“, glaubt sie.

Schlimm wäre es aus ihrer Sicht allerdings, wenn die Kitas für weitere vier Monate bis nach den Sommerferien geschlossen blieben. Die Musikschule hat mit vielen Kitas Kooperationsverträge für Musikprojekte. Diese werden aus Landeszuschüssen, Elternbeiträgen und Beiträgen der Einrichtungen finanziert.

Die ausgefallenen Stunden können im Gegensatz zu Musik-AGs an Schulen, die die Musikschule ebenfalls anbietet, nicht nachgeholt werden. Für die Bläserklassen, Stimmbildungs- und Chorgruppen in Schulen wurden neue Vermittlungskonzepte mit Intensiv-Workshops und Extra-Veranstaltungen aufgelegt, die nach der Wiedereröffnung der Schulen greifen sollen.

Etliche Eltern verzichten auf Gebührenerstattung

Gerald Hinz, Vorsitzender des Trägervereins der Musikschule, zeigt sich dankbar, dass viele Eltern auf die Rückzahlung von Unterrichtsgebühren für ausgefallene Stunden verzichtet haben. „Auch die Lehrer verhalten sich solidarisch“, lobt Hinz. Einige Lehrkräfte nähmen Gehaltskürzungen hin, um so Kollegen zu unterstützen, deren Existenzgrundlage massiv gefährdet sei.

„Wir wollen außerdem möglichst wenige Lehrer in die Kurzarbeit schicken. Die meisten von ihnen sind in Teilzeit beschäftigt und verdienen ihren übrigen Lebensunterhalt mit Konzerten und anderen honorarbasierten Beschäftigungen, die jetzt alle wegfallen. Kurzarbeit wäre für die Lehrer in Anbetracht der niedrigen Einkommen existenzgefährdend“, sagt Hinz.

Laut Zeh nehmen die Schüler den seit Ende der Osterferien angebotene Digitalunterricht gut an. „Wir wollen den Schülern ein Stück Normalität bieten, indem wir sie zum Musikmachen und Üben anregen“, sagt Zeh. „Der Onlineunterricht klappt erstaunlich gut mit Laptop und Handy. Beim Klavierunterricht habe ich das Kind im Blick und sehe die Tasten. Die Saxofonschüler üben verstärkt Tonleitern. Schwierig gestalten sich Ensembleproben. Sie mutieren über Videokonferenz zum Frontalunterricht“, berichtet die Musikschulleiterin. Ihre Kollegen investierten jetzt mehr Zeit. Das aber sei es allen wert.

Klavierlehrer Jochen Pietsch hat ähnliche Erfahrungen gemacht. „Der digitale Einzelunterricht am Klavier läuft sehr ähnlich ab wie der Präsenzunterricht“, so sein Eindruck. Er habe im Vorfeld bei allen Schülern die technischen Gegebenheiten erfragt und verschiedene Software-Optionen für die Videotelefonie zur Wahl gestellt. Die meisten Schüler hätten sich für die Videokonferenzprogramme Facetime oder Zoom entschieden.

Technik spielt beim Onlineunterricht nicht immer mit

Dabei ist die Technik nur bedingt geeignet für den Musikunterricht. Pietsch berichtet von der Zeitverzögerung, mit der Bilder und Ton auf der jeweils anderen Seite ankommen. „Wenn ich den Rhythmus mitklatsche, während der Schüler spielt, führt das zur Verwirrung“, sagt der Klavierlehrer. Auch sei es nicht immer ganz einfach, eine brauchbare Kameraposition zu finden. Oft laufe es auf die Entscheidung hinaus, die Kamera auf den Schüler oder die Tasten zu richten.

Auch an der Klangqualität der Tonübertragung hapere es schon mal. „Für sehr laute Instrumente wie Schlagzeug oder Blechblasinstrumente lohnt es sich, zwei getrennte Mikrofone für Sprache und für das Instrument einzusetzen“, sagt Pietsch. Der Lautstärkenunterschied zwischen den beiden Signalquellen sei oft zu groß, sodass das Instrument viel zu laut und die Sprache zu leise übertragen werde, wenn nur ein Mikrofon im Einsatz ist.

Der Musiklehrer bedauert zudem, dass die interaktiven Teile des Unterrichts, wie zum Beispiel gemeinsames spontanes Improvisieren, wegfallen, weil sie über Videostreaming nicht funktionierten. „Darum freue ich mich auf die Zeit nach Corona und darauf, meine Schüler wieder live zu sehen“, sagt Pietsch.

Von Sybille Heine