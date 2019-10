Burgdorf

Normalerweise präsentiert die Musikschule Ostkreis Hannover einmal im Jahr mit ihrem Treffpunkt Musikschule, was Lehrer und Schüler bei der Herbstfreizeit gemeinsam erarbeitet haben. Im Geburtstagsjahr – die Einrichtung ist 40 Jahre alt geworden – ist jedoch alles anders: „ Treffpunkt der Generationen“ lautet nun die Überschrift, die signalisiert, dass Kinder ebenso wie Senioren auf der Bühne stehen, wenn die interkommunale Einrichtung am Sonnabend, 26. Oktober, in er Aula des allgemeinbildenden Gymnasiums am Berliner Ring in Burgdorf das ganz große Musikrad dreht. Das Konzert beginnt um 15 Uhr.

Kinder und Jugendliche interpretieren Filmmusik

Im Programm sind nicht nur Kinder und Jugendliche zu sehen und zu hören, sondern auch Ensembles, die sich aus Erwachsenen und Senioren rekrutieren. Eine Gruppe von 30 Kindern und Jugendlichen war in den Herbstferien in der Jugendherberge Müden. Sie bestreiten den Konzertauftakt und präsentieren das Stück „Adiemus“ – bekannt aus dem Film „Avatar“ – sowie die Titelmelodie aus dem Blockbuster „ Star Wars“, die sie während der Musikfreizeit einstudierten.

Das erst kürzlich gegründete Gitarren-Ensemble „ Happy Strings“ aus Lehrte unter der Leitung von Jörg Anders trägt die ersten Ergebnisse seiner Probenarbeit vor. Vor eineinhalb Jahren gründete Gabriele Adolf das gemischte Bläser-Ensemble Spielfreu(n)de Pur, in dem ausschließlich Erwachsene auf Querflöten, Klarinetten, Saxofonen und Posaune musizieren. Klavier, Bass und Schlagzeug sind ebenfalls besetzt. Die Gruppe ist mit „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier (bekannt als Eurovisionsmelodie), „Can You Feel The Love Tonight“ von Elton John, „Everybody Needs Somebody“ aus dem Film „Blues Brothers“, dem Klassiker „ My Way“ und dem irischen Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ dabei.

Das Lehrerensemble führt die „Ostkreis-Suite“ auf

Mit der Veeh-Harfe hat die Musikschule inzwischen ein neues Instrumentalangebot etabliert. Das Instrument erlaubt es, auch ohne Notenkenntnisse Musik zu machen. Das Angebot richtet sich in erster Linie an erwachsene Menschen – auch fortgeschrittenen Alters. Beim Treffpunkt-Konzert präsentiert eine große Veeh-Harfen-Gruppe einen Ausschnitt aus ihrem Repertoire, welches vornehmlich aus deutschen und internationalen Volksliedern besteht.

Den fulminanten Schlusspunkt des setzt das Lehrerorchester mit der „Ostkreis-Suite“, welche Jochen Pietsch – Lehrkraft für Keyboard und Jazz-Klavier – der Musikschule zum Geburtstag auf den Leib komponiert. Es ist erst die zweite Aufführung dieses 15-minütige Werkes, das erstmals beim Geburtstagsfestakt vor geladenen Gästen im Veranstaltungszentrum StadtHaus erklang und Stilelemente verschiedener Musikepochen enthält.

Von Joachim Dege