Burgdorf

Die interkommunale Musikschule Ostkreis Hannover rührt kräftig die Werbetrommel in eigener Sache. Vertreter der inzwischen 43 Jahre alten und von den Kommunen Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze getragenen Einrichtung waren noch im alten Jahr zu Gast in der NDR-Radiosendung „Plattenkiste“. Die Rundfunkanstalt will die bereits am 23. Dezember aufgezeichnete Sendung nun am Sonnabend, 8. Januar, von 12 bis 13 Uhr auf ihrem Sender NDR 1 ausstrahlen.

Musikschule Ostkreis präsentiert ihr Angebot

Schulleiterin Leiterin Nana Zeh hatte sich mit der Musikschule bereits 2019 für die „Plattenkiste“ beworben. Damals feierte die Musikschule, in der 40 Lehrkräfte Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen zwei Jahren und Mitte 80 die Welt des Musikmachens erschließen, ihr 40-jähriges Bestehen. Zum erhofften Radioauftritt kam es zunächst aber nicht. Die Warteliste ist bekanntlich lang. Dann brach auch noch die Corona-Pandemie aus.

Als Ende 2021 nun doch die Einladung für den Dezember im Büro an der Schulstraße in Burgdorf eintraf, ergriffen Zeh und ihr Stellvertreter Joachim Hunold die Gelegenheit. Im Gespräch mit Moderatorin Martina Gilica präsentierten sie gemeinsam das vielfältige Angebot ihrer Einrichtung, um es über die Region Hannover hinaus bekannt zu machen.

Lesen Sie auch Werbung im Radio zahlt sich aus

Einen Wunsch für dieses Jahr haben die beiden Musikpädagogen auch schon: Sie hoffen, dass nach einem Abklingen der Pandemie schon bald wieder öffentliche Auftritte möglich sein werden, damit die Musikschüler ihr erlerntes Können zeigen können.

Von Joachim Dege