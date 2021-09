Ramlingen/Ehlershausen

„Musik liegt in der Luft“ – so lautet das Motto des Herbstkonzertes, zu dem der Musikzug Ramlingen-Ehlershausen mit dem Musikzug der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf für Sonntag, 24. Oktober, auf den Segelflugplatz Ehlershausen einlädt.

Zwei Monate proben

Seit gut zwei Monaten proben die Bläserinnen und Bläser bereits intensiv für diesen Auftritt, zudem steht nach Aussage von Pressewart Uwe Hess noch ein Probenwochenende in der Turner-Musik-Akademie an. „Alle sind geradezu gierig nach Musik“, sagt Hess und schmunzelt. Die Ensembles konnten fast 18 Monate lang nicht gemeinsam proben.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen gab vor der Pandemie immer sein traditionelles Pfingstkonzert vor dem Landgasthof Voltmer. Quelle: Johanna Stein (Archiv)

„Wir haben tatsächlich die Füße still gehalten, weil insbesondere bei Blasmusik die Gefahr durch Aerosole groß ist“, sagt Hess. Einzige Ausnahme: Vor gut einem Jahr stellte die Familie Führer aus Großmoor kurzzeitig eine Reithalle zur Verfügung und ermöglichte so das gemeinsame Musizieren. Immerhin besteht nach Aussage Hess’ seit gut fünf Jahren die Kooperation der Ensembles, sie konnten bei der Konzert-Planung deshalb auf ein „Grundrepertoire“ an Stücken zurückgreifen. „Zum Glück hatten wir vor der Pandemie auch noch einige Werke neu ausgewählt, sodass wir diese dann privat üben konnten“, sagt der Pressewart.

Noch keine Details zum Programm

Am Zusammenspiel werde mittwochs beim Üben und vor allem beim Probenwochenende gefeilt. Gut 20 Stunden planen die 30 Instrumentalisten an den Tagen ein. Details zum Programm unter der Leitung des gemeinsamen Dirigenten Miroslav Mechnev will Hess noch nicht nennen, die Besucherinnen und Besucher sollen sich überraschen lassen, wie er sagt. Für jeden Musikgeschmack gebe es ein Stück, fügt er hinzu: Märsche und Polkas, Walzer und Volkslieder, Schlager und Pop, Filmmusik und Musicals – alles sei vertreten. Als einen kleinen Vorgeschmack kündigt er ein Medley mit Musik aus „My Fair Lady“ an.

So sehr die Pandemie das Proben eingeschränkt hat, so wenig konnte sie nach Aussage des Pressewarts dem Zusammenhalt anhaben: „Bis auf ganz wenige Mitglieder, die aus Altersgründen oder wegen einer Erkrankung aufgehört haben, haben uns alle die Treue gehalten“, sagt er zufrieden. Selbstverständlich sei dies nicht in dieser Zeit gewesen, aber sowohl der Musikzug aus Adelheidsdorf als auch der aus Ramlingen-Ehlershausen habe die Corona-Zeit glimpflich überstanden. Deshalb setzen die Ehrenamtlichen beim Herbstkonzert auf ein strenges Konzept, um Infektionen weiterhin zu vermeiden.

Für den Auftritt nutzen die Musiker die Flugzeughalle des Luftsportvereins Burgdorf, dort können die Abstände eingehalten werden. Eintritt bekommen nur diejenigen, die geimpft oder genesen sind und einen entsprechenden Nachweis vorlegen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 24. Oktober, um 15 Uhr am Segelflugplatz, Am Flugplatz 3. Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Karten gibt es ab Montag, 4. Oktober, bei Voltmers Schreibpost und im Landgasthof Voltmer. Bereits am Sonntag, 17. Oktober, gastieren beide Ensembles ab 15 Uhr im Hagensaal in Nienhagen, Dorfstraße 41.

Von Antje Bismark