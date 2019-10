Burgdorf

Mit einer Gedenkandacht haben mehr als 60 Burgdorfer am Montagabend ein Zeichen gesetzt gegen Terror und Gewalt jeglicher Art – wie Pfarrer Martin Karras von der katholischen St.-Nikolaus-Gemeinde sagte. Vor dem jüdischen Friedhof an der Uetzer Straße drängten sich Frauen, Männer und Kinder aus unterschiedlichen Kirchengemeinden und auch jene, die keiner Konfession angehören.

Pfarrer Martin Karras gestaltet die Gedenkandacht vor dem jüdischen Friedhof. Quelle: Antje Bismark

Gedenken an die Toten, Verletzten und den Täter

„Der Anschlag sollte die jüdische Synagoge und Gemeinde treffen“, sagte Karras und fügte hinzu, letztlich habe der 26-jährige Täter zwei Passanten ermordet. Die Gedanken der Gemeinde seien jetzt bei den beiden Toten und ihren Angehörigen sowie den Verletzten, ihnen gelte die Anteilnahme. Nicht lautstark, sondern an symbolträchtigem Ort und mit Kerzen. „Sie sollen ein Zeichen der Hoffnung setzen, Wärme geben und Licht in der Dunkelheit“, sagte Karras, der in das Gebet auch den Täter einschloss.

„Wir haben bewusst vor den Friedhof eingeladen und nicht auf den jüdischen Gottesacker, weil das Gedenken mit Kerzen dort nicht üblich ist“, sagte Karras. Die Solidaritätsbekundung vor dem Friedhofseingang solle zudem zeigen, dass die Christen die Juden beschützten. Niemand könne ihnen schaden, dafür stünden die Burgdorfer. „Das ist ein Zeichen, nicht mehr, aber auch nicht weniger“, sagte der Geistliche, ehe die Besucher der Andacht die Kerzen entzündeten.

Lilith (8) und ihre Brüder Leonidas (11) und Lucius (6) nehmen mit ihrer Mutter Ann-Kathrin Albert an der Gedenkandacht teil. Quelle: Antje Bismark

Familie Albert nutzt Andacht für das Gespräch

Zu ihnen gehörten auch Ann-Kathrin Albert und ihre drei Kinder Lucius (6), Lilith (8) und Leonidas (11). „Die Kinder haben das Geschehen im Kinderkanal gesehen“, sagte die Sorgenserin und fügte hinzu, dass die Nachrichtensendung auf dem Programm die Ereignisse kindgerecht aufbereitet hätten. „Sie wissen also, dass etwas Schlimmes passiert ist.“ Ihr sei wichtig, dass sie darüber im Gespräch blieben. Die Solidaritätsbekundung ihrer Gemeinde biete dafür eine Form – die die Kinder gern annahmen. Sie verteilten unter anderem Liederzettel und Kerzen.

Auch Friederike Grote, Pastorin der St.-Pankratius-Gemeinde, nahm den Termin wahr, den die Kirchenvorsteher am Donnerstagabend beschlossen hatten. „Es macht mich betroffen, dass jüdische Mitbürger heute in Deutschland nicht mehr geschützt sind“, sagte sie. Gleichwohl beschäftige sie in diesem Zusammenhang auch die Frage, was in den jungen Menschen vorgehe, ehe sie eine solche Tat verübten. „Wie gelingt es uns, sie so in die Gesellschaft zu integrieren, dass sie unsere Werte auch verinnerlichen?“, formulierte sie eine Frage, die seit einer Woche beschäftige. Deshalb sei es gut, dass Pfarrer Martin Karras auch den Täter einbezogen habe.

Judith Rohde, Sprecherin vom Gedenkweg 9. November, ermutigt die Besucher, an der nächsten Veranstaltung teilzunehmen. Quelle: Antje Bismark

Burgdorfer erinnern am 9. November an jüdische Mitbürger

Ein Gedenken im öffentlichen Raum, konfessionsübergreifend, vor einem jüdischen Friedhof – das sei aus ihrer Sicht ein starkes Symbol. Dem schloss sich auch Judith Rohde vom Arbeitskreis Gedenkweg 9. November an. Sie lud alle Teilnehmer ein, an jedem denkwürdigen Tag auf den Spuren jüdischer Mitbürger zu gehen. „Stehen wir auf, damit Halle ein gescheiterter Einzelfall bleibt“, sagte sie. Dem Wunsch schloss sich auch Barbara Gebbe, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates an: „Wir sollten jetzt Haltung zeigen, und das fängt bei jedem Einzelnen an“, sagte sie. Aus diesem Grund habe die Gemeinde die Gedenkveranstaltung organisiert: „Es ist schon so viel gesagt worden, für uns aber geht es darum, dass die Menschen aktiv aufstehen und losgehen.“

Diese Hoffnung erfüllte sich am Montagabend – bis auf die Straße drängten sich die Besucher und machten so die Autofahrer auf der stark frequentierten Straße auf den besonderen Moment aufmerksam.

Mehr als 60 Burgdorfer besuchen die Gedenkandacht am Jüdischen Friedhof. Quelle: Antje Bismark

Von Antje Bismark