Dann halt in einem Jahr. Dieser Satz kommt einem leicht über die Lippen. Wenn man allerdings bedenkt, wie viel Zeit und Mühen die Macher investiert haben, schwingt bei diesen Worten dann doch ganz viel Wehmut mit. Die Präsentation „Natürlich Burgdorf!“ nahm zwei Stockwerke im Stadtmuseum an der Schmiedestraße ein, sie sollte ursprünglich am 21. März eröffnet und bis zum 24. Mai gezeigt werden. Doch sechs Tage zuvor musste der geplante Termin abgesagt werden – zwecks Eindämmung der Corona-Pandemie. Was ist seitdem passiert?

Einiges. Die Organisatoren blicken mittlerweile wieder nach vorn und sind alles andere als untätig gewesen – auch wenn das öffentliche Leben beinahe zwei Monate lang zum Erliegen gekommen ist. Die Präsentation „Natürlich Burgdorf!“ haben die ehrenamtlichen Helfern wieder abgebaut – ohne dass ein Besucher sie zu Gesicht bekam. Der HAZ hatte das Team aus Stadtmarketingverein, VVV, Förderverein Stadtmuseum, Stadt sowie Umwelt- und Naturverbänden vor drei Wochen exklusive Einblicke gewährt. Das Erdgeschoss zeigte seinerzeit die Natur in der Stadt, das Obergeschoss war jenen Leuchttürmen vorbehalten, bei denen Einheimische und Auswärtige gleichermaßen „natürlich Burgdorf!“ sagen – im wohlmeinenden Sinne. Doch das war einmal.

Die Ausstellungsstücke sind eingelagert worden und sollen nun 2021 den Besuchern präsentiert werden. Nur die Nistkästen, die der Nabu-Ortsverein mit Schülern der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule zusammengebaut und bemalt hat, hängen im Eingangsbereich. Sie sollen für einen guten Zweck versteigert werden.

Wegen der Corona-Pandemie : Mund-Nase-Schutz ist Pflicht

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, also 77 Tage nach der Schließung, kann das Stadtmuseum die Wiedereröffnung feiern – mit der Ausstellung der Radfahrgalerie Burgdorf mit dem Titel „Kuriositäten auf 2 Rädern“. Unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln versteht sich. Was bei der Präsentation „Natürlich Burgdorf!“, bei der es viele Aktionen zum Mitmachen gegeben hätte, eben nicht so ohne Weiteres möglich gewesen wäre. Der Eintritt ist am 31. Mai, 1. Juni und danach bis zum 16. August immer sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr frei. Der Mund-Nase-Schutz und das Desinfizieren der Hände sind Pflicht. Zudem wird die Zahl der Besucher, die gleichzeitig herein dürfen, beschränkt.

Postkarten und alte Bilder ergänzen die Fahrrad-Ausstellung. Quelle: privat

Vollverkleidetes Liegerad – im Design eines Pinguins

Für die Zusammenstellung der Schau sind Walter Euhus sowie Heidrun und Gerhard Rickert verantwortlich. Die Sammlung der Radfahrgalerie ist der Grundstock, der mit Leihgaben aus der ganzen Welt erweitert worden ist. Unter anderem werden ein Bauchliegefahrrad mit Armantrieb und Fußsteuerung, ein Hesperus-Sesselrad aus den Zwanzigerjahren, das ehemals kleinste Fahrrad der Welt, ein Zwillingstandem aus Taiwan sowie ein vollverkleidetes Liegerad zu sehen sein, das einem Pinguin nachempfunden ist.

Ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste indes die Legoausstellung im Stadtmuseum und in der KulturWerkStadt, für die Christian Lange aus Eschede zwischen dem 1. Juni und Ende August seine umfangreiche Sammlung zur Verfügung stellen wollte. Der Schwerpunkt in der Schmiedestraße wären Kunstwerke aus der Filmsaga „Stars Wars“ gewesen. „Wir hatten den Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Kinder legen wollen“, sagt VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich. „Jetzt müssen wir schauen, wie sich die Pandemie entwickelt. Von ihr und den Entscheidungen der Politik sind wir abhängig.“

KulturWerkStadt öffnet später

Unklar ist, ob ab September die Ausstellung mit dem Arbeitstitel „Mitmach- und Erlebnismuseum für Kinder“ gezeigt werden kann. Und wann die KulturWerkStadt, in der die Ausstellung „Bomben auf Burgdorf“ bis zu ihrer Schließung auf große Resonanz gestoßen ist, wieder ihre Pforten öffnen wird, ist ebenfalls offen. „Wir wollen jetzt erst mal schauen, wie es im Museum läuft, Erfahrungen sammeln und sehen, wie unsere Maßnahmen greifen. Das muss sich alles einspielen“, sagt Bleich. Die KulturWerkStadt sei der nächste Schritt.

Von Antje Bismark