Burgdorf

„Wir hatten ein Projekt, das leider gescheitert ist“: Mit diesem Satz fasst TSV-Chef Peter Kehl die Situation der C-Junioren-Fußballer zusammen. Im Ausschuss für Jugendhilfe und Familie bezogen der Vereinsvorsitzende und Dirk Bierkamp, Leiter der Fußballsparte, nun Stellung nach den gewalttätigen Übergriffen des Teams auf Spieler aus Lehrte und Fuhrberg. Beide offenbarten in der Sitzung auch die Zerrissenheit des Vereins, welches der richtige Weg für die Integration der 13- bis 15-Jährigen ist.

Lesen Sie dazu auch:

Brutale Gewalt bei C-Junioren-Spiel – 13-Jähriger kommt verletzt ins Krankenhaus.

„Allein in 18 Monaten gab es 20 Polizeieinsätze wegen Vandalismus und Beleidigungen“, sagte Bierkamp und fügte hinzu: „Aus unserer Sicht sind wir am Ende mit unserer Kraft und unserem Können.“ Es gebe permanent Konflikte der Jugendlichen mit Eltern, Zuschauern und Fußballern. „Das können wir nicht mehr mittragen“, sagte er und sprach von vorsätzlichen Straftaten. „Für mich ist die Integration an der Stelle gescheitert.“

Angeregt hatte die öffentliche Aussprache die Vorsitzende des Ausschusses, Christiane Gersemann. „Die Jugendlichen haben Mitspieler verbal und körperlich attackiert und deren Verletzungen billigend in Kauf genommen“, sagte sie. Dabei gehe es nicht um spieltypische Fouls, vielmehr sei dieses Maß an Gewalt durch nichts zu rechtfertigen, sagte die Kommunalpolitikerin und betonte: „ Burgdorf hat keinen Platz für Gewalt und Rassismus, Burgdorf hat aber auch keinen Platz für Ausgrenzung.“ Deshalb sei der Weg, den die TSV eingeschlagen habe, der richtige: größtmögliche Transparenz, klare Haltung und konsequente Regeln für die Zukunft.

Lesen Sie dazu auch:

Nach Angriff auf Gegenspieler suchen Stadt und TSV jetzt Wege gegen Gewalt im Fußball.

„Für mich ist die Integration an der Stelle gescheitert“

Dazu gehört für den Sportverein, dass er sich professionelle Hilfe holt. „Wir können nicht mit dem Abmelden der Mannschaft vom Spielbetrieb aufhören, sondern müssen mit Partnern das Geschehen aufarbeiten und solche Fragen beantworten: Welche Bilder habt ihr von Ehre?“, sagte er. Nur so bestehe die Chance, dass aus dem schlechten Beispiel etwas Positives entstehen könne. Er plädiere für eine positive Kontrolle der Kinder untereinander, wenn sie auf dem Soccercourt kickten. „Wenn wir sie immer wieder nur wegschicken, entsteht eine Negativspirale.“ Gleichwohl betonte Kehl, die TSV sei am Ende ihrer Möglichkeiten und setze nun auf Unterstützung der mobilen Jugendhilfe, der Jugendpflege, des Niedersächsischen Fußballverbandes und des Mediationsvereins Waage.

„Wir haben zu lange gewartet und nicht hingeschaut“

Diese wird es nach Aussage von Stadtjugendpfleger Horst Gohla geben: „Wir haben zu lange gewartet und nicht hingeschaut“, resümierte er und fügte hinzu, dass am Montag nach den Herbstferien die ersten Gespräche anstünden, wie Regeln für den Soccercourt eingeführt und deren Einhaltung organisiert werden sollen. Denn meist gehe es am Wochenende heiß her, wenn das benachbarte JohnnyB. nicht geöffnet habe und das Team nicht vorbeischauen könne. „Es geht darum, den Platz sportlich zu nutzen und nicht, um andere zu beleidigen oder zu randalieren“, formulierte er ein Ziel. Ein weiteres sei, in Zusammenarbeit mit Schulen und Eltern den jungen Fußballern die Grenzen zu zeigen, ergänzte Annegret Lange-Kreutzfeld. „Wir müssen aber auch Sorge dafür tragen, dass die Fachkräfte Zeit für diese Arbeit finden.“

Jugendamtsleiter Jens Niemann sagte, Ziel müsse die langfristige Integration in den Vereinssport sein. „Das gelingt nicht auf kurzem Weg, die Profis in der Stadt müssen das Geschehen aufarbeiten.“ In jedem Fall sei ein sportliches Angebot notwendig, damit sich die jungen Fußballer bewegen können.

Lesen Sie dazu auch:

So verlief der erste Runde Tisch nach den gewalttätigen Fußballspielen

Kommunalpolitiker stärken die TSV

Die Kommunalpolitiker unterschiedlicher Couleur ließen keinen Zweifel daran, dass sie die TSV in ihrer Arbeit stärken wollen: „Der Ball liegt jetzt mehr auf unserem Spielfeld, eine solche Aufgabe kann der Verein allein nicht stemmen“, sagte Rüdiger Nijenhof (Freie Burgdorfer). Aus Sicht von Matthias Paul ( SPD) stellt sich der Rat schützend vor den Verein: „Wir als Stadtgesellschaft sind zuständig, den jungen Leuten ins Leben zu helfen.“ Nun gehe es darum, konsequent in der Beziehung mit ihnen zu arbeiten und Orientierung zu bieten. „Das ist die Kunst, dass wir sie nicht verlieren“, sagte er.

Waage bietet Spielern ein Anti-Aggressionstraining an Bricht ein Schiedsrichter ein Fußballspiel in der Region Hannover wegen verbaler oder körperlicher Gewalt ab, dann schaltet der Niedersächsische Fußballverband (NFV) sofort den Mediationsverein Waage ein. „Zusätzlich zum Sportgerichtsverfahren geht es bei uns um eine Mediation mit allen Beteiligten, und das in neutralem Raum“, sagt Waage-Mitarbeiter Lutz Netzig. Das Ziel sei, dass die Spieler eine Verantwortung für ihr Verhalten übernähmen. Im konkreten Burgdorfer Fall biete die Waage zudem ein Anti-Aggressionstraining an, bei dem die Teilnehmer lernen sollen, gewaltfrei zu agieren. Netzig bestätigt die Gespräche zwischen der TSV und seinem Verein, und auch NFV-Referatsleiter Sebastian Ratzsch betont, dass der Verband die Zusammenarbeit unterstütze. „Bei der Aufarbeitung solcher Vorfälle brauchen alle Beteiligten professionelle Hilfe“, sagt Ratzsch. Seinen Angaben zufolge gibt es bereits in der Fortbildung für Trainer ein vierstündiges Modul zu Gewaltprävention und Konfliktschlichtung, aber: „Wir erarbeiten derzeit ein weiteres Modul zu Fair Play“, sagt er und fügt hinzu, dass der NFV dieses Angebot ab 2020 plane.

Von Antje Bismark