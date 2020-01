Burgdorf

Der Frust sitzt tief bei den Ehrenamtlichen der TSV-Fußballer: Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, haben Unbekannte einmal mehr auf dem Gelände an der Sorgenser Straße randaliert. In diesem Fall sprühten sie Bilder und die Zahlenfolge 187 an die Wände des Clubheims und des neuen Anbaus sowie auf Toilettentüren. Der Verein hat nach Aussage von Claus-Peter Schade, stellvertretender Vorsitzender, inzwischen eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

Eine Schadenssumme vermag der Ehrenamtliche, unter dessen Regie derzeit der Anbau entsteht, nicht nennen: „Im Rohbau verschwindet das ja ohnehin wieder bei den weiteren Arbeiten“, sagt er. An allen anderen Stellen müssten die Freiwilligen nun anrücken, um die Schmierereien zu beseitigen. Ob dies an allen Wänden, Türen oder der Bandenwerbung gelinge, könne er derzeit noch nicht absehen. Vereinschef Dirk Bierkamp betont, dass im vergangenen Jahr Unbekannte unter anderem die Flutlichtanlage beschädigt oder Werbung zerstört hätten.

Code 187 steht in Kalifornien für Mord

Die Graffiti habe am frühen Mittwochmorgen der Platzwart entdeckt und die Verantwortlichen informiert, sagt Schade, der selbst die Polizei einschaltete. Dort übernimmt nach Aussage eines Sprechers eine besondere Ermittlungsgruppe, die sich ausschließlich um Graffiti kümmert, die weitere Bearbeitung. Die Zifferfolge 187 stammt aus dem kalifornischen Strafgesetzbuch. Sie steht für den Paragrafen, mit dem Mord und Mordfälle behandelt werden. Die kalifornische Polizei nutzt den Zahlencode „One Eight Seven“ auch über Funk, um darüber zu informieren, dass ein Mord begangen wurde. Längst nutzen Bands den Code in ihrem Namen, unter anderem die Strassenbande 187.

Von Antje Bismark