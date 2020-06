Ehlershausen

Am Sonntag ist Schluss. Zumindest offiziell. Dann endet die Bläseraktion, die der Posaunenchorleiter Wolfgang Gerts zur Corona-Krise ins Leben gerufen hatte – und die weit über Burgdorf und Niedersachsen hinaus in zehn Bundesländern Kreise gezogen hat. Auf dem Balkon, im Garten oder aus dem Fenster: Das täglich um 18.45 Uhr alleine und doch in Gemeinschaft gespielte Lied werden wohl viele vermissen.

Edda Frahn-Müller und Detlev Müller gehören definitiv dazu. Sie wohnen in direkter Nachbarschaft zu Gerts’ und haben es sehr genossen, über die Musik quasi von Balkon zu Terrasse Gemeinschaft zu erleben. „Mit Corona und den Kontaktbeschränkungen war die ganze Tagesstruktur zusammengebrochen“, sagt Frahn-Müller. Das musikalische Ritual habe dem positiv entgegengewirkt: „So wussten wir, bis 18.45 Uhr müssen wir durch sein mit unserem Tagesablauf.“ Schließlich wollten sie mitmachen. Zur Vorfreude kam also die Vorbereitung: Lieder üben.

Das tägliche Musizieren hat Detlev Müller und Edda Frahn-Müller durch die Corona-Krise getragen. Quelle: Sandra Köhler

Noch nicht unbedingt genau die von Gerts vorgeschlagenen – denn Detlev Müller spielt Didgeridoo, seine Frau Flöte. So kommt es, dass als Antwort auf „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ aus Gerts’ Garten „Dat du min Levsten büst“ und fremdartige Rhythmen des australischen Aerophons von Müllers Balkon erschallt. Und dann wird geklatscht: Auf den Nachbarbalkonen und in der Umgebung haben sich treue Zuhörer eingefunden. Auch denen habe das tägliche Kurzkonzert sichtlich Auftrieb gegeben, sagt Frahn-Müller. „Ich weiß von Ehlershäusern, die ihre Termine so eingerichtet haben, dass sie pünktlich um 18.45 Uhr wieder zu Hause sind, um zuhören zu können.“

Aber die Minikonzerte fungieren nicht nur als Bindeglied zur Nachbarschaft, sondern auch als Streicheleinheit für die Seele. „Ich glaube, das tut ihnen richtig gut“, sagt Frahn-Müller über hochbetagte Nachbarn. In den Anfängen von Corona seien die kaum zu sehen gewesen. „Jetzt winken wir uns über den Balkon zu.“ Sie selbst hatte übrigens trotz der räumlichen Nähe zu Gerts’ per Zufall von der Aktion erfahren: „Ich habe beim Spazierengehen eine Bekannte getroffen und sie gefragt, was sie denn in diese Gegend führt. Sie sagte: ,Ich höre hier jeden Abend ein Blechbläserkonzert.’“ Die Neugier war geweckt. Frahn-Müller gab den Zaungast – und war begeistert.

Mit den Corona-Lockerungen geht das Bläserprojekt zu Ende

„Das das jetzt ganz aufhören soll, finde ich schade“, sagt ihr Mann. „Man müsste das weitermachen, einmal in der Woche oder auch einmal im Monat.“ Nie hätten sie am Anfang damit gerechnet, dass die Bläseraktion so lange sein würde, sagt Wolfgang Gerts. „Wir dachten ja, Corona ist in zwei, drei Wochen wieder vorbei.“ Doch die Pandemie blieb – und damit auch der tägliche musikalische Abendgruß. „100 Tage durchhalten war dann unser Ziel“, sagt Martina Gerts. „Aber das wäre am Donnerstag. Also mitten in der Woche. So haben wir uns geeinigt, bis Sonntag weiterzumachen.“

Warum jetzt Schluss sein soll? „Die Lockerungen werden immer mehr. Mittlerweile können Bläser draußen in kleinen Gruppen wieder zusammen spielen“, sagt ihr Mann, ehemals Landesposaunenwart. Die gewohnte Normalität rückt näher, persönliche Begegnung ist unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen wieder möglich. „Und das Interesse ebbt langsam auch ab“, sagt er. „In Hochzeiten habe ich die Liedvorschläge täglich an 120 bis 130 Interessenten gemailt, jetzt sind es noch 100.“ Dazu kommen etwa die gleiche Anzahl an Zugriffen auf der Homepage www.kirchturm-verlag.de . Auf der hat Gerts nicht nur die jeweiligen Lieder für die nächsten Tage bekannt gegeben, sondern auch entsprechende Bläsersätze.

Martina und Wolfgang Gerts spielen in ihrem Garten wie jeden Tag um 18.45 Uhr. Quelle: Sandra Köhler

„Zwei große Musikverlage haben mir das auf Anfrage erlaubt“, sagt Gerts. Während er dafür sorgte, dass Bläser ihre Stimmen auch in Bassnotation vorfinden, haben andere Musiker und Komponisten mehrstimmige Sätze geschrieben und beigesteuert. „Nun danket alle Gott“ und „Sei behütet auf deinen Wegen“ hat Gerts für Sonntag ausgesucht, in kirchlichen Kreisen bekannte Danklieder: Nicht nur Kirchen- auch Volkslieder auszuwählen – dazu hatte sich Gerts bewusst entschieden. „Wir wollten nicht missionieren“, sagt er. Vielmehr sei es bei der Auswahl darum gegangen, bekannte Lieder auszuwählen.

Die Hemmschwelle für alle, die selbst musizieren wollten, war so deutlich geringer. Die Zuhörer freuten sich über bekannte Titel, mit denen sie positive Ereignisse verbinden. Und schließlich ging es ja auch darum, dass Bläser in Übung blieben, Ansatz und Lungen weiter trainiert wurden. „Es kamen bei uns sogar Liederwünsche an“, sagt er. Einen solchen hat seine Nachbarin EddaFrahn-Müller auch noch. Und zwar für den Abschluss des Bläserprojektes am Sonntag: „Lass uns zum Abschluss doch ,Die Gedanken sind frei’ spielen“, schlägt sie vor: „Das würde gut passen.“

Von Sandra Köhler