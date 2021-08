Burgdorf

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Der Verein für Kunst und Kultur (VKK) startet einen neuen Versuch für die Themenreihe „Natürlich Kultur“, nachdem die Organisatoren die Veranstaltungen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie absagen mussten. Nun planen sie neun Kulturerlebnisse unter freiem Himmel von Sonnabend, 21. August, bis Sonntag, 3. Oktober.

Den Auftakt bilden farbenfrohe Stelzen-Walkacts der Art Tremondo Artisten am Sonnabend, 21. August. Von 11 bis 13 Uhr stolzieren sie durch den Park am Wall. Abgelöst werden sie am darauffolgenden Sonntag, 22. August, von den Otzer Vereinen und Verbänden. Diese laden von 15 bis 18 Uhr zu „Musik am Backhaus in der Ortschaft Otze“ mit Jurek’s Musik ein.

Die Komödie "Es ist zu deinem Besten" strahlt das Open-Air-Kino am Rodelberg aus. Quelle: privat

Open-Air-Kino läuft am Rodelberg

Am Sonnabend, 28. August geht es weiter mit der Filmkomödie „Es ist zu deinem Besten“. Das Open-Air-Kino startet um 21.30 Uhr am Rodelberg im Stadtpark Burgdorf, der über den Lönsweg zu erreichen ist. Fans von Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel können bei der Neuen Schauburg online oder vor Ort Eintrittskarten erwerben. Ab einer Stunde vor Beginn können die Zuschauer sich auf selbst mitgebrachten Decken in festgelegten Bereichen einrichten. Auf einer Decke, die maximal eineinhalb mal zwei Meter groß sein darf, dürfen höchstens drei Personen sitzen.

Lesen Sie auch: Blaulichtmeile öffnet beim Pferdemarkt am Sonnabend

Klimaschutz im Zirkuszelt

Von Sonnabend, 4. September, bis Dienstag, 14. September, heißt es im Schlosspark am Rathaus II „Manege frei!“ für den Klima-CulturCircus. Passend zur Kultur in der Natur steht unter dem rotblauen Zeltdach dieses Jahr der Klimaschutz im Fokus. Am Sonnabend, 11. September, stellen Tanz- und Showgruppen ab 21 Uhr ein turbulentes Bühnenprogramm auf die Beine. Die Band The Adam’s Family versorgt die Besucher des Mühlenfests an der Sorgenser Bockwindmühle am Sonntag, 12. September, von 11 bis 18 Uhr mit Jazz- und Swingmusik.

Die Band "Adam's Family" sorgt für die authentische Jazz-Atmosphäre in Otze. Quelle: privat

Dracula wird auf dem Friedhof lebendig

An Schauerstimmung mangelt es am Freitag, 24 September, ab 19 Uhr auf dem Magdalenenfriedhof nicht. Denn der Schauspieler Andreas Jäger erweckt bei seiner Lesung von Bram Stokers „Graf Dracula“ den legendären Blutsauger zum Leben. Eintritt zum Alten Friedhof an der Hochbrücke bekommt, wer vorab eine Eintrittskarte bei Bleich Drucken und Stempeln in der Braunschweiger Straße 2 gekauft hat.

Die Sambagruppe der Musikschule Ostkreis probt fleißig für ihr Konzert. Quelle: privat

Sambaklänge erklingen auf der Streuobstwiese

Die Sambagruppe der Musikschule Ostkreis „SambaZamba“ sorgt mit Unterstützung des Naturschutzbundes am Sonntag, 26. September, ab 14 Uhr für brasilianische Stimmung auf der Streuobstwiese an der Eseringer Straße. Die Veranstaltungsreihe findet mit dem „Heimatkino im Museumsgarten“ am Sonntag, 3. Oktober, ihr Ende. Dann stellt die Burgdorfer Schützengesellschaft von 14 bis 17 Uhr hinter dem Stadtmuseum in der Schmiedestraße 6 geschichtsträchtige Filmaufnahmen aus ihrem Fundus zur Schau.

Von Nina Andresen