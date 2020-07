Burgdorf

Die Stadt ist jetzt offenbar so weit, dass sie sich auf die Suche nach einem Totalunternehmer für den millionenschweren IGS-Neubau begeben kann. Das gesuchte Unternehmen soll das künftige Gebäude der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule in der Nordstadt planen, zwischenfinanzieren, errichten und am Ende schlüsselfertig an die Stadt übergeben – zum vorher vereinbarten Festpreis. Bauamtsleiter Andreas Fischer spricht von einem „Meilenstein“, der erreicht sei. 2024 sollen die Schüler den Neubau beziehen.

Bei der Suche nach dem Totalunternehmen lässt sich die Stadt fachkundig beraten von dem Bielefelder Projektmanagementunternehmen Constrata, das in Isernhagen ein Büro unterhält. Gemeinsam mit der Stadt und der Region Hannover, die direkt neben der IGS einen Neubau für ihre Förderschule am Wasserwerk (geistige Entwicklung) plant, bereiten die Bauprofis von Constrata aktuell die sogenannte funktionale Leistungsbeschreibung vor. Sie legt im Detail fest, was die Stadt für ihr Geld vom später beauftragten Totalunternehmer erwartet und bildet damit die Grundlage für das europaweite Ausschreibungsverfahren.

Baukosten spielen die entscheidende Rolle

Die Stadt will laut Fischer im September mit der Ausschreibung an den Markt gehen. Maximal fünf Firmen sollen mitbieten dürfen für die Schulbauten, welche Stadt und Region gemeinsam beauftragen wollen. Weil die Unternehmen für das Erstellen ihrer Angebote einen erheblichen Aufwand betreiben und Fachplaner einbinden müssen, sollen sie dafür jeweils eine Aufwandsentschädigung bekommen – maximal 67.500 Euro pro Unternehmen und Angebot. Nur das später beauftragte Unternehmen erhält keine Entschädigung.

Constrata und ein von Stadt und Region noch zu bildendes Gremium aus Verwaltungsfachleuten und ausgesuchten Kommunalpolitikern wollen die Bauunternehmen beim Erstellen der Angebote engmaschig begleiten. Das soll gewährleisten, dass das Qualitätsniveau möglichst hoch ausfällt. Dabei wollen die Auftraggeber nichts dem Zufall überlassen. Eine Bewertungsmatrix legt fest, wie die Angebote vergleichbar zu beurteilen sind. Das mit Abstand wichtigste Kriterium dabei bilden die Baukosten. Wer ein Angebot vorlegt, bei dem der Preis nicht passt, hat keine Chance, den Auftrag zu erhalten. Das Gleiche gilt für die Funktionalität der Schulgebäude und der geplanten Großsporthalle. Eine Rolle spielen auch Gestaltungsfragen sowie die Qualität des Baustandards.

