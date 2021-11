Burgdorf

Das Thema Flüchtlinge ist zurück auf der kommunalpolitischen Bühne. In einer kurzen Mitteilung hat die Stadtverwaltung Burgdorfs Sozialpolitiker jetzt davon in Kenntnis gesetzt, dass die Kommune bis zum Sommer nächsten Jahres 74 Zufluchtsuchende aus den Krisenregionen dieser Welt aufnehmen muss. Das sei die Quote, die die Region Hannover der Stadt Burgdorf bereits im September zugewiesen habe. Eine erste achtköpfige Familie kam laut Sozialamt bereits Anfang Oktober an.

Nach Darstellung von Sozialamtsleiter Thomas Borrmann sind inzwischen weitere Flüchtlinge in der Stadt eingetroffen – am 21. Oktober war es eine fünfköpfige Familie. Noch eine fünfköpfige Familie erwartet die Stadt schon am 18. November sowie drei Erwachsene am 25. November. Dass die über die Region vom Land zugewiesene Quote bereits ausreichend ist, sei eher unwahrscheinlich, sagt Borrmann. Vielmehr stehe zu erwarten, dass die Aufnahmequote noch steigen werde. Zumal zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand abschätzen könne, wie viele der in Belarus feststeckenden Flüchtlinge nach Deutschland kommen werden.

Noch gibt es freie Plätze in Flüchtlingsunterkünften

Noch kann Burgdorf Zufluchtsuchenden ein Dach über dem Kopf bieten. 37 freie Plätze gebe es zurzeit in der Flüchtlingsunterkunft bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale in der Nordstadt, heißt es aus dem Rathaus. Dort seien bisher 115 Menschen untergebracht, teilt der zuständige Erste Stadtrat Michael Kugel mit. Von den drei Häusern der Gemeinschaftsunterkunft neben dem Tierheim an der Friederikenstraße seien aktuell zwei belegt. Auch dort könne die Stadt noch Menschen einquartieren.

Alles zusammengenommen reiche aber offenbar nicht aus, um die gegenwärtige Aufnahmequote erfüllen zu können, räumt Sozialamtschef Borrmann ein. Und: „Wenn die Quote erhöht wird, wird es eng.“ Zumal der Wohnungsmarkt in der Stadt angespannt sei und es für die Stadt schwer werden dürfte, weiteren Wohnraum zu zumutbaren Preisen anzumieten.

FDP mahnt bei Stadtspitze Integrationskonzept an

FDP-Ratsherr Karl-Heinz Vehling regt deshalb an, dass die Stadt den geplanten, aber noch nicht vollzogenen Verkauf der an der Sorgenser Straße errichteten Flüchtlingsbaracken noch einmal überdenkt. Es sei schließlich schon jetzt erkennbar, dass sich die Lage noch zuspitzen werde. Zudem mahnt der Liberale an, dass die Stadtspitze dem Rat endlich das seit langer Zeit zugesagte, aber noch immer nicht gelieferte Integrationskonzept vorlegt. Dieses soll die Eingliederungsanstrengungen von Mehrgenerationenhaus, Nachbarschaftstreff am Ostlandring und Stadt auf den tatsächlichen Bedarf abstimmen und miteinander vernetzen.

Kugel reagierte darauf zurückhaltend bis ablehnend. Das Integrationskonzept habe er als „Bringschuld“ auf dem Schirm, sagte er. Nur komme er im Moment nicht dazu, es zu bearbeiten. Auch einen Zeitpunkt, wann er liefern werde, will er nicht nennen. Was die 2015 aufgestellten Baracken angehe, sei deren befristete Betriebserlaubnis abgelaufen. Selbst wenn die Stadt wolle, dürfe sie dort niemanden unterbringen. Obendrein stehe die Kommune bei den Anwohnern im Wort, die Fläche am Sorgenser Dreieck wie versprochen freizuräumen.

Stadt unterstützt die Integrationsarbeit Die Stadt Burgdorf will auch in Zukunft die beiden in der Integrationsarbeit engagierten Einrichtungen Burgdorfer Mehrgenerationenhaus (BMGH) und Nachbarschaftstreff am Ostlandring finanziell unterstützen. Der zuständige Sozialausschuss des Rates hat einstimmig empfohlen, dass das BMGH auch nächstes Jahr fast 80.000 Euro aus der Stadtkasse erhalten soll, der Nachbarschaftstreffbekommt rund 76.000 Euro. Begegnung, Beratung sowie Bildungsangebote für Kinder wie Erwachsene sind die Eckpfeiler der Integrationsarbeit, die das Mehrgenerationenhaus an der Bergstraße seit zehn Jahren leistet. Dabei arbeitet die ursprünglich privat initiierte und heute von einem gemeinnützigen Verein getragene Einrichtung an der Bergstraße mit Hochschulen, der Freiwilligenagentur, der Agentur für Erwachsenenbildung und dem Kultusministerium zusammen. Sie ist zudem vernetzt mit anderen Generationenhäusern im ganzen Bundesgebiet. Das BMGH bildet Lehrer allgemeinbildender Schulen fort, bietet eine Sommerschule an, leistet dezentral Schülernachhilfe und lehrt Deutsch als Fremdsprache. Dabei macht der Zuschuss der Stadt laut Koordinatorin Uschi Wieker nur 10 Prozent des Gesamtbudgets aus, das der Trägerverein jährlich aus diversen Fördertöpfen einwirbt. Ganz ähnlich ist das beim von Marion Jakobi geleiteten Nachbarschaftstreff, der aus organisatorischen Gründen unter dem Dach des Kinderschutzbunds angesiedelt ist. Einst von der evangelischen Paulus-Kirchengemeinde, dem Frauen- und Mütterzentrum und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt als reiner Frauentreff für die Südstadt aus der Taufe gehoben, hat sich die Einrichtung längst zu einem über den Stadtteil hinaus engagierten Multikulti-Zentrum für Integrations-, Migrations- und Präventionsarbeit entwickelt. Dabei unterstützt ein Kreis von 30 freiwilligen Helfern die drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und ebenso viele Migranten, die sich in eigener Sache in der Gemeinwesenarbeit engagieren.

Von Joachim Dege